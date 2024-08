Le Mali déclare l’état de catastrophe nationale, voici pourquoi

Assimilas Goïta (Photo gouv)

Le gouvernement malien a pris une mesure exceptionnelle face à l’ampleur des inondations qui frappent le pays. Un décret signé le 23 août instaure l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire, marquant l’urgence de la situation.

Ces intempéries ont déjà causé des dégâts humains considérables. Le bilan actuel fait état d’environ 30 décès et 104 blessés. Plus de 7 000 ménages, soit plus de 47 300 personnes, se retrouvent affectés par ces inondations dévastatrices.

Pour faire face à cette crise, les autorités maliennes ont débloqué une enveloppe de 4 milliards de FCFA, équivalant à environ 6 millions de dollars. Ces fonds seront alloués à l’assistance des populations sinistrées et à l’acquisition d’équipements de secours supplémentaires.

Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, souligne l’importance de renforcer les stocks alimentaires et non alimentaires. Cette mesure vise à prévenir l’apparition d’épidémies, notamment le choléra, qui pourrait aggraver davantage la situation sanitaire.

Il est à noter que cette crise ne se limite pas au Mali. Les pays voisins, le Niger et le Tchad, sont également touchés par ces intempéries, avec des milliers de sinistrés recensés dans ces pays.