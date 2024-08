Macron bientôt destitué? Le parti LFI enclenche une proposition de procédure

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

La France insoumise (LFI) a franchi un pas significatif dans l’arène politique française. Mathilde Panot, figure de proue du parti, a dévoilé le 31 août une initiative audacieuse visant à destituer le président français Emmanuel Macron. Cette démarche, bien que rare sous la Ve République, s’appuie sur l’article 68 de la Constitution française.

Le texte proposé par LFI invoque un « manquement du président à ses devoirs« , argument clé pour justifier une telle procédure. Cette accusation, lourde de sens, soulève des questions sur la nature exacte des griefs reprochés au chef de l’État, le président Emmanuel Macron.

Publicité

Le processus de destitution, complexe et exigeant, requiert plusieurs étapes cruciales. D’abord, le texte doit recueillir le soutien d’au moins un dixième des membres du Parlement. Cette première étape représente déjà un défi considérable pour les initiateurs de la procédure.

Si ce seuil est atteint, le bureau de l’Assemblée nationale et la commission des lois entrent en jeu. Leur approbation est indispensable pour que la procédure puisse se poursuivre. Ces instances jouent un rôle de filtre, évaluant la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

L’ultime étape, et non des moindres, consiste en un vote des deux tiers des parlementaires. Pour ce faire, l’Assemblée nationale et le Sénat se constituent en Haute Cour. Cette majorité qualifiée, particulièrement élevée, rend l’aboutissement de la procédure peu probable.

Il convient de noter que depuis l’instauration de la Ve République il y a 66 ans, aucune procédure de destitution n’a jamais atteint le stade du vote. Cette réalité historique souligne la rareté et la difficulté d’une telle entreprise.