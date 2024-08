Maghreb: ce état déploie sa stratégie pour son approvisionnement alimentaire

Photo d'illustration (unsplash)

Face aux défis croissants du marché alimentaire, l’Algérie déploie une stratégie ambitieuse pour sécuriser son approvisionnement en produits de première nécessité. Au cœur de cette initiative, une cellule d’alerte et de veille vient d’être instaurée sous l’égide du ministère du Commerce. Cette structure novatrice vise à anticiper les crises potentielles et à stabiliser l’offre de produits largement consommés.

La cellule d’alerte s’appuie sur une collaboration intersectorielle, impliquant notamment les ministères de l’Agriculture, de l’Industrie et des Finances. Cette approche concertée permettra d’analyser en profondeur la production nationale et de réagir promptement aux fluctuations du marché. L’accent est mis sur les secteurs stratégiques tels que les oléagineux et les céréales, piliers de l’alimentation quotidienne des Algériens.

Lors de la cérémonie d’installation de cette cellule le 22 août dernier, le ministre des Finances, Laaziz Faïd, a souligné l’importance de l’efficacité dans la contribution de chaque composante. La centralisation des données recueillies sur le terrain et la capacité d’intervention en temps réel constituent des atouts majeurs de ce dispositif.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, répondant aux enjeux actuels du marché alimentaire algérien. La hausse des prix de certains produits essentiels, comme la viande blanche et le café, a incité les autorités à agir de manière proactive. Le président Abdelmadjid Tebboune impulse une vision à long terme, visant à optimiser les ressources locales et à renforcer la résilience face aux fluctuations mondiales. La mise en place de cette cellule d’alerte marque une étape cruciale dans la quête de sécurité alimentaire de l’Algérie.