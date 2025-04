Bénin : Décès de Me Yves Edgar Monnou

Le Bénin est en deuil suite au décès de Maître Yves Edgar Monnou, survenu le vendredi 4 avril 2025. Cet éminent avocat, diplomate et homme politique béninois a marqué de son empreinte la scène nationale et internationale. Né le 9 février 1953 à Abomey, Yves Edgar Monnou a consacré sa vie au service de son pays. Après une carrière distinguée en tant qu’avocat au barreau de Cotonou, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Bénin de 1995 à 1996. Par la suite, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France, représentant également le pays au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Turquie.

Au-delà de ses fonctions diplomatiques, Maître Monnou s’est investi dans la valorisation de la culture béninoise. En 2008, il a publié l’ouvrage « Bénin : identité culturelle », une réflexion sur la promotion du patrimoine culturel national. En 2010, il a joué un rôle clé en tant que vice-président du comité d’organisation du centenaire du roi Dè Toffa, contribuant à la mise en lumière de l’histoire et des traditions de Porto-Novo

Cependant, sa carrière n’a pas été exempte de controverses. En 2017, Maître Monnou a été impliqué dans une affaire judiciaire concernant la société Bengaz, spécialisée dans le transport de gaz. Il était accusé d’avoir détourné environ 690 millions de francs CFA appartenant à l’entreprise, ce qui a conduit à son placement sous contrôle judiciaire. Sur le plan personnel, Yves Edgar Monnou est le père de l’humoriste Edgar-Yves Monnou Junior.