Maghreb : ce pays dégage 5000 ha pour les investissements agricoles

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Maroc, conscient des enjeux stratégiques liés à l’agriculture, a récemment franchi une étape importante dans son ambition de renforcer ce secteur vital pour son économie. L’Agence pour le développement agricole (ADA) a annoncé la mise en location de plus de 5 200 hectares de terres agricoles appartenant à l’État, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux investisseurs privés.

Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Génération Green (2020-2030), un plan décennal lancé par le gouvernement marocain pour moderniser l’agriculture et encourager la création d’emplois, en particulier dans les zones rurales. Les terres mises à disposition par l’ADA sont réparties sur neuf régions stratégiques du pays que sont : Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Draâ-Tafilalet, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’Oriental, Fès-Meknès, Souss-Massa, et Béni Mellal-Khénifra.

Cette répartition géographique permet de diversifier les cultures et d’optimiser l’utilisation des terres en fonction des spécificités climatiques et géologiques de chaque région. L’objectif est double. D’une part, stimuler la production agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population marocaine et, d’autre part, créer des emplois durables dans un secteur qui a vu sa part dans l’emploi national chuter de manière significative ces dernières années. En effet, selon le rapport annuel 2023 de la Banque centrale du Maroc (BAM), la contribution du secteur agricole à l’emploi est passée de 37,8 % en 2008 à moins de 28 % en 2023.

L’initiative de l’ADA arrive à un moment crucial pour le Maroc, qui doit faire face à des défis croissants liés au changement climatique. La rareté de l’eau, les sécheresses récurrentes, et la dégradation des sols sont autant de problèmes qui nécessitent des solutions innovantes pour garantir la pérennité du secteur agricole. En facilitant l’accès des investisseurs privés à des terres fertiles, le gouvernement espère non seulement dynamiser la production agricole, mais aussi promouvoir des pratiques agricoles plus résilientes et durables.

Cette stratégie de location de terres publiques aux privés est également perçue comme une manière d’attirer des investissements nationaux et internationaux dans le secteur agricole marocain. En misant sur l’expertise et les ressources des investisseurs privés, le Maroc cherche à moderniser ses infrastructures agricoles, introduire des technologies avancées, et améliorer la productivité des cultures.

En résumé, le Maroc se donne les moyens de ses ambitions agricoles avec cette nouvelle politique de mise en location des terres. À travers la Stratégie Génération Green, le Royaume vise à repositionner l’agriculture au cœur de son développement économique tout en répondant aux défis environnementaux actuels. Les résultats de cette initiative seront déterminants pour l’avenir du secteur agricole marocain et pour le bien-être des millions de citoyens qui en dépendent.