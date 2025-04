Aviation au Maghreb: une nouvelle ligne directe lancée

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

L’espace aérien maghrébin connaît depuis plusieurs années une effervescence notable. Les transporteurs phares comme Royal Air Maroc, Air Algérie et Tunisair poursuivent leur expansion stratégique, particulièrement vers les nations d’Afrique subsaharienne. Cette orientation découle d’une vision double : consolider les échanges commerciaux et les liens culturels avec le reste du continent africain, tout en établissant leurs centres opérationnels (Casablanca, Alger, Tunis) en carrefours essentiels reliant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le renouvellement continu des appareils et l’inauguration régulière de destinations inédites illustrent la détermination de ces compagnies à devenir des acteurs incontournables de la mobilité aérienne africaine.

Un pont aérien entre capitales

Ce samedi 5 avril 2025, les autorités algériennes des Transports ont officialisé la création d’un corridor aérien direct reliant Alger à la capitale nigériane. Cette desserte fonctionnera bi-hebdomadairement selon les communications officielles.

Les instances gouvernementales du Nigeria ont manifesté leur enthousiasme face à cette nouveauté. Le département des Affaires étrangères nigérian a garanti son engagement total pour la réussite et la continuité de cette liaison.

Perspectives économiques prometteuses

Les dirigeants des deux pays soulignent les avantages multiples attendus de cette connexion. Pour les responsables nigérians, ce lien aérien renforcera les réseaux de transport, stimulera l’activité touristique et dynamisera les échanges commerciaux et financiers.

L’avion inaugural accueillera plusieurs dignitaires, parmi lesquels figurera le représentant diplomatique du Nigeria à Alger, des ressortissants nigérians établis en territoire algérien ainsi qu’un délégué du gouvernement d’Algérie.

Le porte-parole intérimaire du ministère nigérian des Relations extérieures, cité par la publication This Day Live, a évoqué un « tournant majeur » dans les rapports entre les deux nations.