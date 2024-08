Maghreb: les demandes de visa sèment la pagaille

Visa Schengen

L’obtention d’un visa Schengen pour les ressortissants d’Afrique du Nord s’apparente depuis longtemps à un véritable parcours du combattant. Les taux de refus élevés, avoisinant parfois les 50% pour certains pays du Maghreb, témoignent de la rigueur du processus. Les critères stricts imposés par les pays européens, combinés à des procédures administratives complexes, ont créé un climat de frustration et d’incertitude pour de nombreux candidats au voyage. Cette situation, déjà tendue, s’est récemment aggravée avec l’émergence d’un nouveau fléau : un marché noir florissant des rendez-vous consulaires, particulièrement au Maroc et en Algérie.

Un système gangrené par les pratiques illégales

Au cœur de cette crise se trouve une problématique alarmante : l’accaparement massif des créneaux de rendez-vous par des intermédiaires peu scrupuleux. Ces individus, surnommés « samasra » au Maroc, exploitent les failles des plateformes en ligne pour réserver l’ensemble des plages horaires disponibles. Ils les revendent ensuite à prix d’or aux demandeurs désespérés, créant ainsi un véritable marché parallèle. Cette pratique, facilitée par l’utilisation de logiciels automatisés, rend quasiment impossible l’obtention d’un rendez-vous par les voies officielles.

Publicité

Les conséquences de ce système mafieux sont désastreuses. Les prix des rendez-vous atteignent des sommets vertigineux, dépassant parfois les 3000 dirhams marocains, soit l’équivalent de plusieurs mois de salaire pour certains. Cette situation engendre une discrimination économique flagrante, réservant de facto l’accès aux visas Schengen aux plus fortunés. Les projets de voyage de milliers de personnes se retrouvent ainsi compromis, qu’il s’agisse de déplacements professionnels, d’études ou de visites familiales.

Une remise en question du système Schengen

Face à cette crise sans précédent, de nombreuses voix s’élèvent pour exiger une refonte en profondeur du processus de demande de visa. Abdelkrim Chafii, vice-président de la Fédération marocaine des Droits du Consommateur, pointe du doigt la responsabilité des entreprises gérant les systèmes de rendez-vous, telles que TLScontact. Il souligne le manque de transparence et l’inefficacité des mesures mises en place pour contrer ces pratiques illégales, allant jusqu’à évoquer une possible complicité.

Bouazza Kherrati, président de la même fédération, va plus loin en proposant des solutions concrètes. Il plaide pour l’introduction d’un système de visa numérique, qui permettrait de simplifier les démarches et de réduire les opportunités de fraude. Il suggère également de supprimer la règle du non-remboursement des frais en cas de refus de visa, une pratique qu’il juge injuste et qui alimente la méfiance envers le système Schengen.

Ces appels à la réforme soulignent la nécessité d’une approche plus équitable et transparente dans la gestion des demandes de visa. Ils mettent en lumière les profits considérables générés par ce système opaque, bénéficiant à des réseaux organisés au détriment des citoyens ordinaires. La situation actuelle, si elle perdure, risque non seulement de nuire aux relations diplomatiques entre l’Europe et le Maghreb, mais aussi d’alimenter un sentiment de frustration et d’injustice parmi les populations concernées.

Publicité

L’urgence d’une action concertée entre les autorités européennes et maghrébines s’impose. Une collaboration étroite pourrait permettre de démanteler les réseaux illégaux, de renforcer la sécurité des plateformes de rendez-vous et d’instaurer des procédures plus équitables. Sans une telle intervention, le rêve européen risque de se transformer en cauchemar administratif pour de nombreux citoyens du Maghreb, creusant davantage le fossé entre les deux rives de la Méditerranée.