Maracana béninois : Nassirou Saka prend officiellement les rênes

A l’instar des autres fédérations sportives, celle de Maracaña a désormais retrouvé sa stabilité. En effet, dans l’après-midi de ce samedi 17 août 2024, le président du comité de normalisation Prudent Victor Topanou a officiellement passé la main à Nassirou Saka. Ce dernier présidera désormais aux destinées de cette discipline sportive après plusieurs années de crise. Il a été élu suite au congrès électif à la Fédération Béninoise de Maracana qui s’est tenu samedi 13 juillet 2024 au siège du Comité National Olympique et Sportif du Bénin.

Face à son challenger Seto Simon, il a remporté l’élection par 27 voix pour et 19 contre. Après plusieurs semaines d’attente, Nassirou Saka et son équipe ont finalement reçu officiellement des mains du président du comité de normalisation les outils nécessaires pour exercer ses fonctions. « Nous avons reçu les matériels qui vont sûrement nous aider à avancer dans notre programme d’action. Je voudrais pour finir exhorter les membres du bureau et tous les maracaniers à l’union », a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie de passation de charge.

« Je voudrais également les exhorter à se dire que le Maracana est revenu dans les mains des maracaniers et que règnent la convivialité, la fraternité et l’amitié que nous prenons pour le bien de cette discipline. Parce que nous sommes là pour redorer le blason de cette discipline au Bénin et sur le plan international », a ajouté Nassirou Saka. Rappelons tout de même qu’avant la cérémonie de prise officielle de fonction, le tout nouveau patron du Maracana béninois avait fait certaines démarches.

En prélude la première édition de la coupe du Monde de Maracana qui aura lieu du 25 Septembre au 07 Octobre 2024 dans la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire, il avait représenté le Bénin au tirage au sort pour la répartition des équipes le 19 juillet dernier. Face à la presse après la passation de charge du samedi dernier, il a vous rassurer les uns et les autres sur l’avenir du Maracana béninois.

« Vous n’êtes pas sans savoir que du 25 septembre au 7 octobre aura lieu le championnat du monde de Maracana en Côte d’Ivoire et que notre pays y prendra part. C’est un défi énorme pour nous. Et quand on sait que nous sommes restés 4 ans sans championnat, il est de bon ton qu’on tienne cette édition pour pouvoir faire la sélection des joueurs, pour leur donner du temps pour se préparer afin d’aller défendre convenablement les couleurs nationales à ce rendez-vous. Je suis sûr, la main sur le cœur, que nous allons faire fort à Abidjan », annonce-t-il.