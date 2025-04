Gdiz : Bénin Cashew obtient 10 millions d’euros auprès de la Bidc

Photo : DR

L’industrie de la noix de cajou au Bénin franchit un nouveau cap. L’entreprise Bénin Cashew SA vient d’obtenir un financement de 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA, de la part de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). Ce soutien financier vise à renforcer les capacités de transformation au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Avec ce fonds, Bénin Cashew SA prévoit de lancer six projets industriels majeurs. Cinq usines seront consacrées à la transformation de la noix brute. Une autre unité, inédite, servira à la production de baume de cajou, extrait de la coque, jusqu’ici peu exploité. Cette diversification marque une volonté claire d’optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur.

Ce programme s’inscrit dans une stratégie nationale de transformation locale. Le Bénin, classé parmi les trois plus grands producteurs mondiaux de noix de cajou, entend capter une part plus importante de la valeur ajoutée. Grâce à ce projet, l’entreprise prévoit de traiter jusqu’à 50 % de la production nationale et d’embaucher près de 1 666 personnes, aussi bien en postes fixes qu’occasionnels. Ce volet social renforce l’alignement avec le Plan stratégique de développement du secteur agricole du Bénin.

Bénin Cashew SA opère sous la houlette du groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), spécialisé dans la mise en place de zones industrielles intégrées sur le continent. L’entreprise dispose déjà de cinq unités de transformation dans la GDIZ, avec une capacité annuelle estimée à 120 000 tonnes. À terme, elle ambitionne de générer un chiffre d’affaires de 170 millions de dollars, soit environ 102 milliards de francs CFA, grâce à l’exportation d’amandes transformées localement.

Ce développement intervient dans un contexte porteur. Pour la campagne 2024-2025, le gouvernement béninois a fixé le prix d’achat du kilogramme de noix à 375 FCFA. Il espère une récolte de 225 000 tonnes, en hausse par rapport à l’année précédente. En octobre 2024, la société a reçu une reconnaissance continentale. Elle a été élue meilleure entreprise agro-africaine de l’année lors des All Africa Business Leaders Awards, organisés par CNBC Africa et Forbes Africa à Johannesburg. Une distinction qui confirme son rôle moteur dans la transformation industrielle du Bénin.