Mars: des scientifiques font une découverte majeure grâce à la NASA

La vie sur Mars, bientôt possible ? En effet, des chercheurs ont effectué une découverte majeure, grâce à la NASA. C’est grâce à un petit robot, aujourd’hui disparu, que des données d’une importance totale nous sont parvenues, permettant ainsi d’identifier sur la planète rouge, la présence d’un élément essentiel à la vie : de l’eau.

En effet, c’est grâce aux données remontées par la sonde Insight (envoyée par la NASA), que les scientifiques ont obtenues des preuves quant à la présence d’un immense réservoir d’eau souterrain, probablement à l’état liquide, sur la planète Mars. Problème ? Cet océan caché se trouve entre 11 et 20 kilomètres sous la profondeur de la croûte martienne, ce qui fait qu’il sera complexe d’y parvenir.

De l’eau sur Mars ?

Cette eau a été identifiée grâce à des techniques généralement utilisées par les géologues pour cartographier les eaux souterraines et les gisements de pétrole, à la différence qu’ici, elle a été utilisée sur Mars. Selon les premiers calculs, il y aurait assez d’eau pour recouvrir toute la planète d’un vaste océan de deux kilomètres de profondeur. S’il est possible d’y parvenir, alors la colonisation de la planète rouge deviendrait beaucoup plus probable.

Pas de traces de vie toutefois. En effet, les chercheurs n’ont, à ce stade, pas été en mesure de déceler la vie sur la planète rouge, mais beaucoup estiment que cela est désormais probable. En effet, la présence d’eau fait qu’a été identifié un endroit qui pourrait abriter la vie, car la même chose a été rendue possible sur la Terre, que ce soit dans les mines les plus profondes ou le fond des océans.

La colonisation de Mars, relancée ?

Une nouvelle qui ne manquera pas de relancer l’intérêt des chercheurs, des scientifiques et des milliardaires (comme Elon Musk) intéressés par la vie sur Mars. En effet, de nombreuses discussions avaient lieu quant à la façon de pouvoir s’hydrater, se laver, mais aussi cultiver sur place. La présence d’eau, bien qu’inatteignable à l’heure actuelle, pourrait tout changer et donner lieu à une accélération des projets en cours de se rendre sur place.