Média au Bénin : Lumen Christi Tv lance ses programmes

La télévision catholique béninoise lance ses programmes dans moins d’un mois. L’information a été donnée lors du pèlerinage marial annuel des fidèles catholique tenu à Dassa-Zounmè il y a quelques jours. Cette annonce marque le couronnement des efforts de milliers de chrétiens catholique du bénin et du monde.

Agréée officiellement par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication depuis 2023, Lumen Christi Tv (LCTV), la chaine de télévision de l’Eglise catholique du Bénin sera opérationnelle dès la mi-septembre. A partir de ce moment, donc les émissions de cette chaîne de télévision vont aussi démarrer.

« Cette télévision catholique n’est pas que pour les catholiques. J’attends d’y suivre des programmes d’éducation et d’édification civique, des productions qui rassemblent, consolident le vivre-ensemble et le patriotisme », a souhaité un fidèle catholique rencontré à Dassa. Et un autre d’avertir « Que les managers se rappellent en permanence qu’il s’agit d’une télévision catholique qui devra, en conséquence, non pas s’aligner, mais rester spécifique et fidèle à l’obédience qui la porte : Rome ».

Les jeunes béninois catholiques souhaitent quant à eux être associés au projet. Non seulement certains d’entre eux, ont émis sur Facebook le vœu « qu’il y ait des émissions portant sur les préoccupations actuelles des jeunes », mais ils veulent aussi être des acteurs de l’institution. Et les femmes catholique de demander : « cette télévision rendra plus visibles les femmes catholiques dans leurs activités et dans leur mission qui est l’évangélisation à partir de la famille, l’enracinement de la foi et la formation des jeunes à leur auto-prise en charge ».

En annonçant l’obtention de l’agrément, les évêques béninois disaient compter, entre autres, « sur la généreuse contribution spirituelle et financière de tous les fils et filles de Dieu au Bénin pour un heureux aboutissement de ce projet ». En effet, « par rapport à la radio, média au fonctionnement plus simple et léger, la télévision est une grosse machine dans tous ses aspects », fait remarquer Ephrem Quenum en un contexte où de nombreux fidèles expriment très clairement leur souhait d’accès gratuit aux programmes de la télévision naissante. Aujourd’hui c’est chose faite. La télévision catholique est désormais une réalité. La chaîne a pour directeur général, le père Alain Fabi. Elle est à son siège au centre paul VI non loin de l’Eglise Saint Michel de Cotonou, au même endroit que le journal catholique la croix du Bénin. Dans l’univers médiatique béninois, l’église catholique dispose désormais de trois organes de presse. Il s’agit de la radio Immaculée conception à Allada, du journal la Croix du Bénin, et de la Lctv.