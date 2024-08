Meurtre de Georges Floyd: un policier impliqué libre

Thomas Lane, l’un des anciens policiers de Minneapolis impliqués dans la tragique mort de George Floyd en mai 2020, a été libéré de prison ce mardi. À l’issue d’une condamnation pour « violation des droits civiques » de Floyd, Lane avait été incarcéré en 2022 dans un centre de détention du Colorado pour une durée de deux ans et demi.

Lane, âgé de 41 ans, était présent lors de l’arrestation de Floyd, mais n’avait pas intervenu alors que son collègue Derek Chauvin maintenait son genou sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes. Ce geste a conduit à la mort de Floyd, un événement qui a déclenché des manifestations mondiales contre le racisme et la violence policière. En réponse à cette passivité, Thomas Lane, aux côtés de deux autres agents, Alexander Kueng et Tou Thao, a été jugé coupable au niveau fédéral. Ses collègues avaient, eux, écopé de peines légèrement plus lourdes, respectivement de trois et trois ans et demi de détention.

Après avoir purgé sa peine, Lane reste sous surveillance pour la prochaine année, comme l’a précisé un porte-parole du département correctionnel du Minnesota. Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a souligné que Lane avait payé sa dette envers la société, exprimant l’espoir qu’il parviendrait à se réintégrer dans sa communauté.

L’affaire de George Floyd demeure un point marquant dans l’histoire récente des États-Unis, ayant révélé les profondes fractures sociales et les débats sur la justice raciale. Derek Chauvin, le principal responsable de la mort de Floyd, continue de purger sa peine de 22 ans et demi de prison, bien qu’il ait récemment été transféré dans un autre établissement après avoir été poignardé en détention.