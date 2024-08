Niger: la dernière base militaire occidentale a fermé ses portes

Un soldat allemand (Phot DR)

Le paysage géopolitique du Niger a connu un bouleversement majeur en 2023. Suite à un coup d’État militaire en juillet, les nouvelles autorités nigériennes ont exigé le départ des troupes françaises, présentes dans le pays depuis près d’une décennie pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. Malgré les tensions diplomatiques, la France a finalement accepté de retirer ses 1.500 soldats entre octobre et décembre 2023. Ce départ a marqué un tournant dans la stratégie de défense du Niger et a ouvert la voie à de nouvelles alliances régionales et internationales.

Le 29 août dernier, une cérémonie officielle s’est tenue sur la base aérienne de transport 101 à Niamey, symbolisant la fin de la présence militaire occidentale au Niger. L’événement a marqué le départ des derniers militaires allemands du pays, clôturant ainsi un chapitre important de la coopération militaire entre le Niger et les nations occidentales. Le chef d’état-major de l’armée de terre nigérienne, Mamane Sani Kiaou, a supervisé cette transition historique.

Publicité

L’opération de retrait allemand a nécessité une logistique considérable. Cinq vols d’avions A400m et Antonov 124 ont été mobilisés pour rapatrier 60 militaires et 146 tonnes de matériel. Cette procédure méthodique souligne l’ampleur de la présence militaire étrangère qui était établie au Niger et la complexité de son démantèlement.

Ce départ marque le début d’une nouvelle ère pour la politique de défense nigérienne. Les autorités du pays ont exprimé leur volonté de renforcer les capacités nationales et de diversifier leurs partenariats stratégiques. Cette transition offre au Niger l’opportunité de redéfinir sa stratégie de sécurité en fonction de ses propres priorités et des enjeux régionaux.

Le retrait des forces occidentales du Niger s’inscrit dans un contexte plus large de changements géopolitiques en Afrique de l’Ouest. Cette évolution pourrait entraîner une reconfiguration des alliances dans la région. Le Niger, comme d’autres pays du Sahel, cherche à diversifier ses relations internationales et à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité.

Les mois à venir seront déterminants pour observer comment ces nouvelles dynamiques se traduiront sur le terrain. Les implications pour la stabilité et le développement de la région sahélienne restent à définir. Le Niger se trouve à un moment charnière de son histoire, avec la possibilité de redéfinir son rôle sur la scène internationale et de façonner sa propre approche en matière de sécurité et de développement.

Publicité

La fermeture de la dernière base militaire occidentale au Niger marque ainsi la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère pour le pays. Les défis sécuritaires persistent dans la région, et la manière dont le Niger et ses voisins y feront face sans le soutien direct des forces occidentales sera scrutée de près par la communauté internationale.