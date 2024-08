Or en Afrique : ce groupe canadien vise une production de 1,27 million d’onces

Des lingots et minerais d'or

La Côte d’Ivoire se positionne comme l’un des principaux pôles d’attraction pour l’industrie minière mondiale grâce à son immense potentiel aurifère. Ce potentiel a capté l’attention des plus grandes entreprises du secteur, parmi lesquelles Endeavour Mining, le leader canadien de l’exploitation minière.

En juin dernier, Endeavour Mining a franchi une étape importante avec la mise en production de Lafigué, sa deuxième mine d’or en Côte d’Ivoire. Cette réalisation marque une avancée significative dans la stratégie de croissance de la société dans le pays. Lafigué est désormais une pièce maîtresse dans le portefeuille minier d’Endeavour, contribuant de manière substantielle à ses ambitions de production pour l’année 2024.

Au cours de la période de production récente, Endeavour Mining a annoncé une production impressionnante de 182 000 onces d’or depuis Lafigué. Cette performance met la société sur la voie pour atteindre son objectif ambitieux de produire au moins 360 000 onces d’or en 2024, soit environ 10,2 tonnes. Cette prévision de production illustre l’énorme potentiel de la Côte d’Ivoire en tant que destination aurifère de premier plan et renforce la position d’Endeavour comme un acteur clé dans ce secteur en pleine expansion.

Le pays d’Afrique de l’Ouest connaît une effervescence minière qui attire des investissements massifs et des explorations intensifiées grâce à ses réserves significatives. En parallèle à ses opérations en Côte d’Ivoire, Endeavour Mining étend également ses activités dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, notamment le Burkina Faso et le Sénégal. Le groupe canadien affiche des ambitions d’envergure, visant une production globale comprise entre 1,13 et 1,27 million d’onces d’or pour 2024 sur ses différentes mines en Afrique de l’Ouest.

La région ouest-africaine, et plus particulièrement la Côte d’Ivoire, bénéficie d’un environnement géologique favorable à l’exploration aurifère. Les gisements d’or découverts offrent des perspectives prometteuses pour le développement de nouvelles mines et l’expansion des opérations existantes. Ce potentiel est en train de transformer la Côte d’Ivoire en un véritable eldorado pour les sociétés minières internationales.

Les géants miniers, comme Endeavour Mining, sont en compétition féroce pour accéder aux ressources précieuses qui dorment en Afrique de l’Ouest. Avec une politique minière attractive aux investissements et une stabilité relative, la Côte d’Ivoire continue d’émerger comme un leader dans l’industrie minière en Afrique.

La présence accrue des grandes entreprises minières dans le pays est également source de création d’emplois et de développement économique pour les communautés locales. Les investissements dans les infrastructures, les projets de responsabilité sociétale des entreprises et la formation des employés contribuent à améliorer les conditions de vie des populations locales, tout en soutenant l’économie nationale.