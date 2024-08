Russie : la guerre est de retour, assure Zelensky

(Photo : Sergei Supinsky )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours marqué par des déclarations fermes ce samedi 24 août, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance de l’Ukraine. Il a affirmé que la guerre, initiée par la Russie en 2022, est désormais « revenue » sur le territoire russe. Dans cette intervention, Zelensky a rappelé que l’objectif initial de la Russie était de détruire l’Ukraine, mais que la situation a évolué de manière inattendue, le conflit ayant pris une tournure différente.

En enregistrant son discours dans une forêt désertique de la région de Soumy, à proximité de la zone d’où les forces ukrainiennes ont lancé leur offensive, le président ukrainien a souligné la symbolique de ce lieu. Il a insisté sur le fait que la Russie, qui a débuté son offensive dans le but de s’imposer sur son voisin, fait désormais face à des représailles sur son propre sol. Cette évolution de la guerre, selon lui, ne relève ni de la prophétie ni de la simple bravade, mais plutôt d’une justice inévitable.

Volodymyr Zelensky a également exprimé sa vision de la situation en des termes particulièrement critiques envers le président russe Vladimir Poutine, qu’il a décrit comme un « vieil homme malade de la Place Rouge » menant une politique d’intimidation globale. Cette attaque personnelle contre le dirigeant russe reflète l’intensité du conflit et les ressentiments accumulés au fil des mois.

Tout en célébrant la 33e Fête de l’Indépendance de l’Ukraine, Zelensky a tenu à réaffirmer la résistance et la détermination de son pays face à l’agression russe. Il a mis en garde ceux qui, selon lui, cherchent à semer le mal en Ukraine, avertissant que ces actions ne resteraient pas sans conséquences. Le discours du président ukrainien a ainsi illustré la complexité de la situation actuelle, marquée par des tensions toujours plus vives entre Kiev et Moscou.