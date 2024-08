Russie: l’Ukraine va recevoir un nouveau soutien de poids

des soldats ukrainiens

La guerre en Ukraine, qui fait rage depuis février 2022, continue de façonner le paysage géopolitique mondial. Ce conflit, déclenché par l’offensive russe, a plongé l’Europe dans sa crise sécuritaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré une résistance acharnée des forces ukrainiennes et un soutien occidental conséquent, la situation sur le terrain reste tendue. Les combats intenses, principalement concentrés dans l’est et le sud de l’Ukraine, ont entraîné des pertes humaines considérables et des destructions massives d’infrastructures. Cette guerre prolongée a non seulement bouleversé la vie de millions d’Ukrainiens, mais a également eu des répercussions économiques et diplomatiques majeures à l’échelle internationale, redessinant les alliances et remettant en question l’ordre mondial établi.

Des munitions financées par les avoirs russes gelés

Dans ce contexte de conflit prolongé, une nouvelle initiative européenne vient renforcer le soutien à l’Ukraine. La République tchèque a annoncé sa décision de fournir à Kiev plusieurs centaines de milliers de munitions de gros calibre. Ce qui rend cette livraison particulièrement remarquable, c’est son mode de financement : elle sera payée grâce aux intérêts générés par les avoirs russes gelés au sein de l’Union européenne. Cette décision marque un tournant dans l’utilisation des sanctions économiques comme outil de soutien militaire direct.

La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, a souligné l’importance de cette action, déclarant que ces munitions auraient un impact tangible sur le champ de bataille dans les mois à venir. Cette livraison répond à un besoin crucial de l’armée ukrainienne, qui fait face à une pénurie chronique de munitions dans son effort de défense contre les forces russes.

Une approche coordonnée au niveau européen

L’initiative tchèque reflète une nouvelle dynamique au sein de l’Union européenne. En juin dernier, les États membres ont pris la décision d’utiliser 1,4 milliard d’euros de bénéfices issus des actifs russes gelés en Europe pour l’achat d’armes destinées à l’Ukraine. Cette démarche transforme les sanctions économiques en soutien militaire concret, représentant une évolution significative dans l’approche occidentale du conflit.

L’ampleur de cette action est considérable : les pays occidentaux ont gelé environ 300 milliards de dollars d’actifs souverains russes depuis le début de la guerre. L’utilisation des intérêts générés par ces fonds pour soutenir l’Ukraine peut être comparée à une forme de « recyclage » des ressources financières russes au profit de la défense ukrainienne.

Des implications géopolitiques majeures

Cette nouvelle forme de soutien à l’Ukraine soulève des questions importantes sur l’évolution des relations internationales et du droit international. L’utilisation d’avoirs gelés d’un État pour en armer un autre constitue un précédent qui pourrait avoir des répercussions durables sur la manière dont les conflits internationaux sont gérés à l’avenir.

Par ailleurs, cette décision renforce la position de l’Ukraine sur la scène internationale, démontrant une fois de plus la détermination des pays occidentaux à soutenir Kiev face à Moscou. Elle pourrait également inciter d’autres pays à suivre l’exemple tchèque, créant un effet domino de soutien militaire accru.

Cependant, cette stratégie n’est pas sans risques. Elle pourrait conduire à une escalade des tensions avec la Russie et potentiellement compliquer les efforts diplomatiques futurs. De plus, elle soulève des interrogations sur la durabilité de ce type de soutien et sur les conséquences à long terme de l’utilisation des avoirs gelés.