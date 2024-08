Maghreb: l’hôtel le plus accueillant au monde est dans ce pays

Royal Mansour Marrakech. Photo : DR

Le Royal Mansour Marrakech, un hôtel de luxe niché au cœur de Marrakech, a été reconnu comme l’hôtel le plus accueillant au monde en 2024 par The World’s Best Hotels. Cet établissement, qui combine harmonieusement tradition et modernité, a été récompensé pour son hospitalité exceptionnelle, remportant le prix prestigieux « Art of Hospitality ». Ce prix est attribué par The World’s 50 Best Hotels Academy, une organisation comptant 600 votants invités à évaluer les hôtels où ils ont vécu leurs meilleures expériences sur une période de 18 mois. L’information a été rapportée par CNN.

Le Royal Mansour, inauguré en 2010 sous l’impulsion du roi Mohammed VI, se distingue par son engagement à offrir une expérience hôtelière inégalée. L’hôtel est un domaine privé de six hectares, situé à proximité de la célèbre place Jemaa El Fna, une situation géographique qui lui permet de plonger ses hôtes dans l’ambiance unique de Marrakech tout en leur offrant un refuge de tranquillité. Ses 53 riads, dispersés dans des jardins luxuriants, incarnent l’art de vivre marocain grâce à une architecture traditionnelle conçue par des artisans locaux.

Ce qui fait du Royal Mansour Marrakech une référence en matière d’hôtellerie de luxe, c’est son souci du détail et son service personnalisé. Chaque client bénéficie de son propre palais privé et de l’assistance d’un majordome dédié, une touche qui illustre l’esprit chaleureux de l’établissement. Emma Sleight, responsable de la liste des 50 meilleurs hôtels du monde, souligne que l’hôtel est plus qu’un simple lieu de séjour ; il est une expérience en soi, où chaque aspect du service vise à créer une atmosphère unique et mémorable.

Bien que la liste complète des 50 meilleurs hôtels ne soit pas encore dévoilée, cette distinction pour le Royal Mansour Marrakech souligne l’excellence de l’hospitalité marocaine sur la scène internationale.