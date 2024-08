Tensions avec Israël: la France appelle ses ressortissants à quitter l’Iran 

Depuis la mort du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, les tensions entre l’Iran et Israël n’ont jamais été aussi vives. À vrai dire, beaucoup d’experts s’accordent pour dire qu’un conflit de grande ampleur pourrait éclater dans les semaines à venir. D’ici là, bon nombre de pays ont appelé leurs ressortissants à quitter l’Iran, sans délai.

C’est le cas de la France. En effet, le gouvernement français a appelé ses ressortissants installés à Téhéran ou de passage en Iran à rapidement quitter les lieux. Faut-il y voir le symbole d’un conflit imminent entre l’Iran et Israël ? Le ministère des Affaires étrangères a tout simplement expliqué qu’il y avait, selon lui, un risque aggravé d’escalade entre les deux nations et qu’il fallait tout simplement prendre les précautions d’usage.

La France appelle ses ressortissants à quitter l’Iran

On ne sait toutefois pas combien de Français sont ou seraient concernés par cet appel à quitter les lieux. L’Iran se trouve d’ailleurs en zone “Rouge” selon les cartes des nations conseillées ou déconseillées par les autorités. Il est d’ailleurs recommandé aux ressortissants français de ne même pas envisager de se rendre sur place, peu importe le motif invoqué.

Pour rappel, la mort du chef du Hamas, tué dans son logement à Téhéran a été perçu par Téhéran comme un appel à la guerre. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a d’ailleurs affirmé qu’il était du devoir de l’Iran de venger la mort d’Ismaïl Haniyeh. On ne sait toutefois pas ce que l’Iran envisage ou a prévu, ni même à quelle période (dans les jours, les semaines à venir ?).

Un embrasement dans toute la région ?

La récente attaque et les menaces de représailles ont ravivé les craintes de voir le combat s’étendre un peu partout dans la région du Moyen-Orient. Israël pourrait ainsi avoir à faire face à l’Iran et à l’ensemble des groupes qui soutiennent le régime, qu’ils viennent du Liban, de Syrie, d’Irak ou encore du Yémen. Les conséquences humaines et économiques seraient alors terribles.