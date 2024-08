Terrorisme: le Niger prend une décision importante

Photo DR

Face à la menace terroriste qui sévit dans la région sahélienne depuis plus d’une décennie, les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) – Mali, Burkina Faso et Niger – ont multiplié les initiatives pour renforcer leur sécurité. Confrontés à des groupes armés qui profitent de la porosité des frontières, ces États ont mis en place diverses stratégies allant du renforcement militaire à la coopération régionale. Le Niger, en particulier, a récemment franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre l’extrémisme violent et les menaces à la sécurité nationale.

Un fichier national pour traquer les suspects

Le général Abdourahamane Tiani, à la tête du Niger, a signé le 27 août une ordonnance instaurant un fichier national visant à recenser les personnes et entités impliquées dans des actes terroristes. Cette base de données ne se limitera pas aux seuls auteurs d’attentats, mais inclura également ceux qui planifient ou soutiennent de telles actions. L’ambition de ce dispositif est de créer un outil de surveillance et de prévention capable d’anticiper les menaces avant qu’elles ne se concrétisent.

La portée élargie du fichier national

Au-delà du terrorisme stricto sensu, le champ d’application de ce fichier s’étend à un éventail plus large d’infractions considérées comme portant atteinte aux intérêts stratégiques du Niger. Parmi celles-ci figurent le port d’armes contre l’État, la collaboration avec des puissances étrangères et la divulgation d’informations classifiées relatives à la défense nationale. Cette approche globale témoigne de la volonté des autorités nigériennes de s’attaquer non seulement aux symptômes, mais aussi aux racines du problème sécuritaire.

Des sanctions dissuasives et controversées

L’inscription au fichier national pourra intervenir dès l’ouverture d’une enquête, sans attendre une éventuelle condamnation. Les services de renseignement auront également la possibilité de proposer l’ajout de noms à cette liste. Les conséquences pour les personnes fichées sont considérables : gel des avoirs financiers, restrictions de déplacement à l’intérieur du pays et interdiction de voyager à l’étranger. Plus radicale encore, la mesure prévoit la possibilité de déchoir provisoirement un individu de sa nationalité nigérienne s’il fait l’objet de poursuites judiciaires. Cette déchéance deviendra définitive en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus. Ces dispositions, d’une sévérité inédite, reflètent la détermination du gouvernement nigérien à dissuader toute forme de participation à des activités jugées préjudiciables à la sécurité nationale.

L’ordonnance signée par le général Tiani marque un tournant dans l’approche sécuritaire du Niger. En élargissant le spectre des personnes susceptibles d’être fichées aux individus troublant l’ordre public par leurs propos ou les données qu’ils partagent, les autorités nigériennes se dotent d’un instrument de contrôle puissant. Cette initiative s’inscrit dans une tendance régionale où les États du Sahel, confrontés à des défis sécuritaires majeurs, adoptent des mesures de plus en plus drastiques pour préserver leur stabilité. L’efficacité de ce nouveau dispositif et son impact sur les libertés individuelles seront scrutés de près, tant par les citoyens nigériens que par la communauté internationale.