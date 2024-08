UBA Bénin dévoile de nouvelles solutions pour booster la croissance des PME locales

Photo : LNT

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) au Bénin bénéficient d’un nouvel élan avec l’introduction de solutions financières novatrices par la banque UBA Bénin. Lors d’une rencontre avec les hommes des médias ce vendredi 9 août 2024, Charles Koné, directeur général de UBA Bénin, accompagné de son équipe, a présenté un éventail d’offres visant à renforcer la croissance des PME locales.

L’une des principales initiatives introduites est un dispositif de financement permettant aux PME d’accéder à des fonds pouvant atteindre 75 millions de francs CFA. Ce financement, qui peut être orienté aussi bien vers les actifs que vers le fonds de roulement, comprend deux options principales : une ligne de découvert sur douze mois ou un crédit à court terme d’une durée équivalente, comme l’a précisé Cendrine Ayayi, responsable des PME/PMI à UBA Bénin. Ces offres diversifiées sont adaptées à différents secteurs, notamment la santé, l’éducation, le commerce et les travaux publics.

Le développement des PME béninoises s’inscrit également dans une dynamique continentale grâce à un partenariat stratégique avec la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Ce partenariat, étendu sur trois ans, mobilise un financement de plus de 6 milliards de dollars pour soutenir les PME à travers l’Afrique, dont 100 millions de dollars spécifiquement alloués aux entreprises béninoises. Ce partenariat stratégique devrait permettre un accompagnement plus efficace des entreprises locales, en particulier dans les secteurs clés a insisté Mme Ayayi.

Des Solutions Digitales pour une Gestion Financière Moderne

En plus de ces financements, UBA Bénin mise sur les solutions digitales pour moderniser les services bancaires destinés aux PME. Parmi les innovations, la banque propose une gamme de produits électroniques, tels que les cartes de débit classiques, les cartes Visa prépayées, et divers services accessibles via le mobile banking. Grâce à ces solutions, les PME peuvent gérer leurs finances avec plus de souplesse et d’efficacité, qu’il s’agisse de consulter leurs soldes, d’effectuer des virements ou de recevoir des mini-relevés. Par ailleurs, le chatbot “Léo”, disponible sur WhatsApp et Facebook, offre une assistance instantanée aux clients, facilitant ainsi leur expérience bancaire.

Les particuliers ne sont pas en reste avec le lancement de “Momo Sayaaa”, un produit d’épargne développé en collaboration avec MTN Mobile Money. Ce service, accessible via un simple téléphone mobile, permet aux utilisateurs, même dans les zones les plus reculées, d’ouvrir un compte d’épargne et de gérer leurs finances avec une grande simplicité. Sylvia Adjibi Sansuamou, responsable de la clientèle des particuliers de UBA Bénin, souligne l’importance de ce service qui rapproche la banque de la population béninoise, en offrant une solution adaptée aux besoins des personnes non bancarisées. “Momo Sayaaa permet aux détenteurs de comptes mobile money d’ouvrir un compte d’épargne directement depuis leur téléphone.”, a affirmé Sylvia Adjibi Sansuamou