Bénin : La HAAC forme les professionnels des médias au fact-checking 

La ville de Grand-Popo accueille depuis ce mercredi 14 mai 2025 un séminaire de formation crucial pour les professionnels des médias sur le fact-checking. Initié par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac), cet atelier de deux jours vise à renforcer les compétences des acteurs de l’information en ligne, venus de tout le Bénin, face à la prolifération des fausses informations.

L’objectif principal de cette initiative est d’outiller ces professionnels, acteurs incontournables de l’écosystème numérique béninois, afin qu’ils puissent identifier et déconstruire efficacement les « fake news ». Plusieurs communications, animées par des experts, rythmeront ce séminaire.

Fernand Gbaguidi, Président de la Commission de la Formation, des Études et de la Prospective de la HAAC et directeur de ce séminaire, a souligné la nécessité de cette formation. Il a rappelé que l’évolution rapide de la technologie, bien qu’ayant permis une large diffusion de l’information, a également facilité la propagation de contenus manipulés ou erronés. Ces « fake news » représentent une menace sérieuse pour la cohésion sociale, la démocratie et la crédibilité des médias.

Fernand Gbaguidi a précisé que cette initiative est le fruit d’un partenariat entre la Haac et la société Spacetel-Bénin S.A. (Mtn). L’objectif commun est de renforcer les compétences des professionnels des médias et des acteurs de l’information dans l’identification et la déconstruction des fausses informations, garantissant ainsi une information fiable et responsable.

Dans son allocution d’ouverture, Me Mohamed Baré, Vice-président de la Haac, a insisté sur l’urgence de cette thématique, particulièrement à l’approche des prochaines échéances électorales de janvier 2026. Il a déclaré : « À l’ère de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux et de la surabondance informationnelle, la vérification des faits devient une exigence éthique et professionnelle très incontournable. Elle est le rempart contre la désinformation, les manipulations de l’opinion et les dérives qui fragilisent la cohésion sociale et sapent la crédibilité des médias ».

Me Baré a ajouté que la Haac est pleinement consciente de son rôle d’accompagnement et de renforcement des capacités des professionnels des médias. Cette session de formation vise à fournir aux acteurs de la presse en ligne les outils, méthodologies et techniques nécessaires pour distinguer le vrai du faux, vérifier les sources et garantir une information fiable, équilibrée et responsable. Des experts partageront leurs connaissances pratiques et leurs retours d’expériences pour intégrer le fact-checking dans le quotidien journalistique. Il est à noter que six communications différentes sont prévues au cours de ces deux jours d’activités, qui prendront fin ce jeudi 15 mai 2025.