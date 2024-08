Un jeune maghrébin réussit un exploit en Russie 

Photo Unsplash

En Russie, un jeune maghrébin a réussi un exploit, pour le moins, exceptionnel. En effet, ce dernier, âgé de 13 ans seulement, s’est tout simplement rendu sur l’une des montagnes les plus hautes de la Fédération, qu’il a ensuite gravie. Une annonce officielle a été effectuée de samedi 3 août.

Ce jeune homme, c’est Youssef Tazi. Âgé de 13 ans, celui-ci s’est rendu dans le Caucase, pour y gravir le mont Elbrouz, qui culmine à 5.642 mètres d’altitude, rien que ça. Une ascension effectuée en l’espace de six jours seulement, avec son père, Omar Tazi. Le jeune Youssef n’en est toutefois pas à son galop d’essai, puisqu’il s’agit du second sommet qu’il franchit.

Encore 5 monts à franchir

Son objectif ? Défier les “Seven Summits”. Il s’agit de sept des plus hauts sommets du monde, les plus complexes à gravir. Il est devenu, à la suite de cette étape, le plus jeune Africain de l’histoire à avoir gravi le plus haut sommet d’Europe. Une vraie fierté pour sa famille et notamment son père donc, qui l’a accompagné dans cette folle épopée. Et le voyage ne va pas s’arrêter là…

Bien au contraire. Il reste au jeune Youssef, 5 étapes pour parvenir à son objectif. Des ascensions qui s’annoncent complexes. Froid extrême, manque d’oxygène ainsi que forts vents et réchauffement climatique, les montées sont généralement beaucoup plus difficiles que ce qui est annoncé en amont. Mais qu’à cela ne tienne, Youssef souhaite réitérer l’exploit de son idole, Jordan Romero.

L’Elbrouz, validé

Ce jeune américain, alors âgé de 13 ans (en 2010), a gravi l’Everest, une montagne qu’il espère franchir d’ici à 3 ou 4 ans environ, après avoir franchi les dernières du Seven Summits Challenge, soit : l’Aconcagua, le mont Denali, le mont Vinson et la pyramide de Carstensz. Le Kilimandjaro et l’Elbrouz figurent d’ores et déjà à la liste des étapes réussies (avec brio).