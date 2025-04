Maghreb: des entreprises espagnoles menacent de délocaliser leur production

Photo d'illustration : DR

Le Maghreb attire depuis longtemps des investissements étrangers, avec des multinationales et des entreprises de divers secteurs s’implantant dans la région. Le Maroc, en particulier, bénéficie d’une présence significative de groupes internationaux, séduits par son positionnement stratégique et son réseau commercial avec l’Europe et l’Afrique. Cependant, certaines entreprises espagnoles, actives dans le pays, envisagent de délocaliser leurs activités en raison de difficultés logistiques persistantes.

Face à la lenteur des exportations au port de Tanger Med, plusieurs groupes espagnols envisagent de transférer leurs chaînes de production vers d’autres destinations comme la Turquie et l’Égypte. Ce problème, qui s’aggrave avec le temps, affecte non seulement les entreprises étrangères mais aussi les exportateurs marocains, notamment ceux du secteur agricole. Selon le média Rue20, le transit des camions vers l’Europe et la Grande-Bretagne souffre de retards importants, impactant directement la compétitivité des produits marocains sur les marchés internationaux.

La saturation du port de Tanger Med est au cœur des préoccupations des professionnels du commerce extérieur. Les délais prolongés de livraison compromettent la fraîcheur des produits agricoles destinés aux importateurs européens, une situation d’autant plus inquiétante face à la concurrence croissante de producteurs latino-américains et africains. Les acteurs du secteur appellent les autorités marocaines à une réaction rapide pour limiter les pertes économiques et préserver les relations commerciales avec leurs partenaires internationaux.

Des solutions sont attendues de la part des ministères concernés, notamment en matière d’optimisation des flux logistiques. L’accélération des procédures douanières et la mise en place de circuits d’exportation dédiés aux marchandises périssables figurent parmi les mesures réclamées par les professionnels. En l’absence de mesures concrètes, le Maroc risque de voir certains investisseurs se tourner vers des marchés plus fluides, au détriment de son attractivité économique.