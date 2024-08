USA: grande mobilisation à la convention des Démocrates autour de Kamala Harris

Kamala Harris (Photo CNN)

Aux Etats Unis, la deuxième journée de la convention des Démocrates, a consacré la désignation officielle de Kamala Harris comme candidate du parti à la présidence de novembre prochain. Bien que tout soit déjà ficelé, ce moment de la consécration deKamala Harris était très attendu à la convention du parti des Démocrates à Chicago.L’ambiance était à son comble à l’arrivée de nouveaux poids lourds à la tribune pour soutenir la candidate.

Après Joe Biden lundi, c’était au tour de Barack Obama et de son épouse Michelle de monter sur scène mardi. Avec leur « Yes, she can ! » : Michelle et Barack Obama ont fait exploser la convention démocrate en saluant « l’espoir » retrouvé avec Kamala Harris. « Ma Kamala Harris est plus que prête pour ce moment », a déclaré l’ancienne première dame, déclenchant un tonnerre d’applaudissement dans une salle en fête.

Barack Obama a défendu avec vigueur la candidature de Kamala Harris et de son colistier Tim Walz, mettant en avant leur engagement envers la vie des autres et leur foi en ladémocratie et la vie communautaire. Il n’a pas manqué de lancer quelques piques au camp adverse, qu’il a dépeint comme égoïste et centré sur le profit personnel. L’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous Donald Trump entre 2019 et 2021, Stephanie Grisham, a également pris la parole à la convention démocrate pour mettre en garde contre l’ex-président, le qualifiant d’homme dépourvu « d’empathie, d’éthique et de respect pour la vérité ».

Pour beaucoup, l’espoir suscité par la vice-présidente démocrate rappelle l’élan ayant précédé l’élection de Barack Obama en 2008. Avec le soutien affiché du couple Obama, la campagne de Kamala Harris gagne en force. Cet enthousiasme se sentait lors du vote pour la désignation, pendant lequel chaque État vote sous le son d’une chanson qui lui est représentative. La procédure a été transformée en une véritable ambiance de boîte de nuit.