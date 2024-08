Venezuela: l’armée douche les espoirs de l’opposition

Nicolas Maduro. (Photo : JHONN ZERPA / Venezuelan Presidency / AFP)

Le bras de fer se poursuit au Venezuela

Le Venezuela se trouve à nouveau plongé dans une crise politique majeure suite à l’élection présidentielle du 28 juillet 2024. Le scrutin, censé marquer un tournant démocratique après des années de tensions, n’a fait qu’exacerber les divisions au sein du pays. Le Conseil national électoral a proclamé la victoire du président sortant Nicolas Maduro avec 52% des voix, tandis que l’opposition, menée par Edmundo Gonzalez Urrutia, conteste farouchement ces résultats, revendiquant une victoire à 67%. Cette situation ravive des souvenirs douloureux pour la communauté internationale, qui s’était déjà trouvée divisée lors de la crise de 2019. À l’époque, plusieurs pays occidentaux avaient reconnu Juan Guaidó comme président par intérim, avant de progressivement assouplir leur position face aux réalités du terrain et aux enjeux énergétiques mondiaux.

L’armée, pilier du régime Maduro

Face à la contestation grandissante, l’opposition vénézuélienne a tenté un coup de poker en appelant l’armée à se ranger « du côté du peuple ». Cet appel, lancé conjointement par Edmundo Gonzalez Urrutia et Maria Corina Machado, visait à ébranler l’un des principaux soutiens du régime de Maduro. Cependant, cette stratégie s’est rapidement heurtée à un mur. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, a fermement rejeté ces « propositions désespérées et séditieuses« , réaffirmant la loyauté indéfectible de l’armée envers Nicolas Maduro. Cette déclaration rappelle le rôle crucial que jouent les forces armées dans la pérennité du régime, tel un rempart contre les velléités de changement politique. L’armée vénézuélienne, loin d’être un simple acteur neutre, s’affirme comme le garant de la stabilité du pouvoir en place, rendant toute transition pacifique d’autant plus complexe.

Publicité

Une répression qui s’intensifie

La réaction du gouvernement à cette tentative de l’opposition ne s’est pas fait attendre. Le parquet vénézuélien a immédiatement ouvert une enquête criminelle contre Edmundo Gonzalez Urrutia et Maria Corina Machado, les accusant d’une litanie de crimes allant de l’usurpation de fonctions à l’incitation à l’insurrection. Cette réponse judiciaire s’inscrit dans une dynamique plus large de répression, avec déjà 13 morts et plus de 2 000 arrestations selon les chiffres officiels. Maria Corina Machado dénonce une « campagne de terreur » orchestrée par le régime pour museler toute forme de dissidence. La violence de la réaction gouvernementale souligne l’importance de l’enjeu pour le régime de Maduro, qui semble prêt à tout pour conserver son emprise sur le pouvoir.

La communauté internationale face à un dilemme

L’Union européenne, échaudée par les expériences passées, adopte cette fois-ci une approche plus mesurée. Refusant de reconnaître les résultats annoncés, les Vingt-Sept réclament une vérification indépendante des registres électoraux. Cette position prudente contraste avec la reconnaissance rapide de Guaidó en 2019, reflétant une volonté de ne pas répéter les erreurs du passé. Sept pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont exprimé leur « forte préoccupation » face à la situation, appelant à la fin des arrestations arbitraires et de la répression. Cependant, la communauté internationale se trouve dans une position délicate, tiraillée entre la défense des principes démocratiques et la nécessité de maintenir le dialogue avec un pays détenteur d’importantes ressources pétrolières. Le Venezuela, tel un miroir des contradictions de la diplomatie mondiale, force les puissances occidentales à naviguer entre idéaux et pragmatisme, dans un équilibre précaire qui pourrait définir l’avenir des relations internationales dans la région.