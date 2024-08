Vieillissement: une étude aux révélations étonnantes 

Photo d'illustration

Il vous est peut-être déjà arrivé, un matin en vous levant, de vous regarder dans le miroir en vous disant que, visiblement, vous avez vieilli un peu trop soudainement à votre goût. Et bien, sachez qu’une récente étude est venue confirmer que non, vous ne rêvez pas, cela est bel et bien réel.

La science est venue apporter un éclairage nouveau sur la question du vieillissement. Et selon l’étude menée par le généticien Michael Snyder de l’université de Stanford, il apparaît que l’homme traverse deux épisodes ou ces changements radicaux s’opèrent. Le premier aurait lieu à 44 ans (âge moyen) et le second, aux alentours de 60 ans. Des changements que le chercheur qualifie, d’ailleurs, de spectaculaires !

Publicité

Deux grands changements s’opèrent dans nos vies

Pour parvenir à cette conclusion, Snyder et ses équipes ont étudié pas moins de 108 personnes. Pendant plusieurs années, tout ce monde a fourni des échantillons biologiques à hauteur d’une fois tous les deux mois. Il s’est avéré que pour certaines maladies, par exemple, le développement n’est pas progressif, mais est soudain. Pour mieux comprendre ce phénomène, ils sont alors allés plus loin.

Comment ? En étudiant protéines, lipides et taxons du microbiome intestinal, cutané, nasal et buccal. Une masse de données qui a permis de mettre en évidence des changements au sein de notre corps, qui ne sont pas linéaires, loin de là même. Il s’avère d’ailleurs, après croisement des études, que c’est la même chose chez les souris, certains poissons et autres mouches.

De nouvelles études restent nécessaires

Sur toutes les molécules étudiées, 81% d’entre elles ont subi d’importantes modifications au milieu de la quarantaine et au début de la soixantaine. La plupart de ces changements ont lieu dans les molécules liées au métabolisme des lipides, de la caféine ou encore de l’alcool ainsi qu’au niveau des muscles et de la peau. Pour autant, un plus grand panel est nécessaire pour tirer quelque conclusion que ce soit.