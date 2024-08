Visas européens: top 5 des pays africains avec le plus de refus (3 du Maghreb)

Visa Schengen

L’obtention d’un visa pour l’Europe représente un véritable parcours du combattant pour de nombreux Africains. Les procédures complexes, les coûts élevés et les taux de refus importants constituent autant d’obstacles à franchir. Les candidats doivent rassembler une multitude de documents, prouver leurs moyens financiers et justifier le motif de leur voyage. Malgré ces efforts considérables, beaucoup voient leur demande rejetée, parfois sans explication claire. Cette situation génère frustration et sentiment d’injustice, alimentant les tensions entre l’Afrique et l’Europe sur les questions migratoires. Les refus de visa ont également des conséquences économiques, freinant les échanges commerciaux et culturels entre les deux continents.

Le coût exorbitant des visas européens

Les chiffres récents publiés par Schengen Visa Info révèlent l’ampleur du phénomène et son impact financier. En 2023, les Tunisiens ont déboursé pas moins de 12,78 millions d’euros en frais de traitement de visa. Plus frappant encore, 3,1 millions d’euros ont été dépensés en pure perte, pour des demandes finalement rejetées. Sur une période de neuf ans, entre 2014 et 2023, le montant total atteint le chiffre astronomique de 447 millions de dinars tunisiens. Ces sommes colossales représentent un véritable poids pour l’économie tunisienne, d’autant plus qu’une part significative ne débouche sur aucun résultat concret.

Le Maghreb particulièrement touché par les refus

Le classement des pays africains les plus affectés par les refus de visa européen met en lumière une tendance géographique marquée. Trois pays du Maghreb figurent dans le top 5, illustrant les difficultés particulières rencontrées par cette région. L’Algérie occupe la première place peu enviable de ce palmarès, suivie de près par le Maroc. La Tunisie, quant à elle, se classe en cinquième position. Entre ces deux derniers s’intercalent l’Afrique du Sud et l’Égypte, respectivement en troisième et quatrième places. Cette concentration de pays nord-africains dans le haut du classement soulève des questions sur les relations entre l’Union européenne et ses voisins méditerranéens en matière de mobilité.

Des conséquences au-delà des chiffres

Au-delà des statistiques, ces refus massifs de visas ont des répercussions profondes sur les sociétés africaines. Ils alimentent un sentiment de rejet et d’incompréhension, notamment parmi la jeunesse. Les étudiants, chercheurs et entrepreneurs voient leurs projets de mobilité entravés, freinant le développement de partenariats académiques et économiques. Cette situation contribue à creuser le fossé entre les deux continents, alors même que la coopération est plus que jamais nécessaire face aux défis communs. Les gouvernements africains dénoncent régulièrement cette politique de visa restrictive, appelant à une approche plus équilibrée qui faciliterait les échanges légitimes tout en luttant contre l’immigration irrégulière.