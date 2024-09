9e édition des géants concerts de la Gaani : Tradition et modernité mises en scène

(L’implication du gouvernement saluée). La ville de Nikki, véritable bastion historique et culturel du Bénin, a une nouvelle fois accueilli la Gaani. L’événement qui s’est tenu du 13 au 15 septembre 2024 a mêlé traditions ancestrales et expressions artistiques contemporaines. C’était une nouvelle occasion de célébrer la richesse artistique des communautés Baatonu, Peulh et Boo. Cette édition, marquée par des spectacles musicaux d’envergure, s’inscrit dans un cadre plus large de valorisation des traditions culturelles tout en intégrant des éléments contemporains.

En parallèle aux rituels traditionnels, dont la sortie des tambours sacrés et les cérémonies d’allégeance au roi, ces concerts organisés sous l’égide de l’Observatoire Dunia et soutenus par l’Agence de développement des arts et de la ulture (Adac), ont réussi à capter l’attention de milliers de festivaliers. Le président de l’Observatoire Dunia, Mr Ilyass Sina Dounhouirou, a souligné l’importance de ces concerts qui, depuis 2014, accompagnent les festivités de la Gaani, tout en mettant en lumière les talents et traditions artistiques de l’aire culturelle Baatonu, Boo et Peulh. Pour lui, ces moments de divertissement visent également à renforcer l’identité culturelle de ces peuples.

Publicité

Le 13 septembre, un spectacle dédié aux danses et chants traditionnels a ouvert les festivités avec une forte affluence, rassemblant des spectateurs venus des quatre coins du pays. Le lendemain, Nikki a vibré au rythme de la musique urbaine béninoise, avec la participation de plusieurs artistes de renom, dont la performance remarquée de Kiri Kanta, une figure emblématique de la scène musicale actuelle.

L’implication du gouvernement béninois a été saluée, tant par l’organisation que par les participants. À travers l’ADAC, l’Exécutif a mis en place les infrastructures et moyens techniques nécessaires pour assurer le succès de cette édition, relève le président de l’Observatoire Dunia. « Cette implication témoigne de la volonté de l’Exécutif béninois de faire de la Gaani un événement phare, non seulement au niveau national, mais aussi à l’international« , poursuit-il.

Outre l’aspect festif, la Gaani 2024 a également marqué un engagement pour la valorisation du patrimoine cultuel de la région, avec la présence d’une mission du Comité des rites Vodun, envoyé par le gouvernement pour soutenir cette dynamique. Nikki, haut lieu de la culture béninoise, se positionne ainsi comme un carrefour où tradition et modernité s’entremêlent, renforçant le rayonnement des communautés Baatonu, Peulh et Boo sur la scène nationale et internationale.