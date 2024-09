AES : ce pays lance un e-passeport sans la mention CEDEAO

Assimi Goïta, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré (Photo DR)

Le Burkina Faso franchit une étape significative dans la modernisation de son système d’identification avec le lancement du e-passeport, un document biométrique de dernière génération. Ce nouveau passeport intègre une puce électronique pour la collecte et le stockage de données, offrant des avantages considérables en matière de sécurité et de flexibilité.

Parmi les innovations introduites par l’Office national d’identification burkinabè, on note le pré-enrôlement en ligne, l’enrôlement flexible (connecté ou déconnecté), et la transmission instantanée des données, notamment dans les ambassades. Ce dispositif renforce la sécurité des informations et facilite les démarches administratives pour les citoyens burkinabè, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Un détail important, qui constitue une innovation majeure, est l’absence de la mention « CEDEAO » et du logo de l’organisation régionale sur le document. Ce choix symbolise peut-être une volonté de réaffirmation de la souveraineté nationale ou une adaptation aux nouvelles exigences technologiques et sécuritaires.

Le e-passeport, fabriqué à base de polycarbonate, non seulement améliore la sécurité, mais aussi la durabilité du document, reflétant ainsi l’engagement du pays des Hommes Intègres à se doter d’outils modernes et fiables pour l’identification de ses citoyens. Ce lancement marque donc un tournant important dans l’histoire administrative du pays