Aliko Dangote s’implante aux Émirats Arabes Unis

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, se prépare à diversifier ses activités à l’échelle internationale en lançant un « family office » à Dubaï. Ce projet, annoncé le 23 septembre, vise à gérer et faire fructifier le patrimoine de Dangote en effectuant des investissements stratégiques. Le milliardaire nigérian, âgé de 67 ans et à la tête d’une fortune de 13,3 milliards de dollars, souhaite élargir ses investissements au-delà de l’Afrique en collaborant avec des familles, des entreprises et des institutions apportant une expertise spécialisée dans des secteurs clés. Le lancement de cette structure à Dubaï témoigne de son ambition d’étendre son influence mondiale, tout en consolidant son empire économique.

Le « family office » de Dangote sera une structure privée dédiée à la gestion de son patrimoine, comprenant une équipe de professionnels qui supervisera divers aspects allant de la gestion fiscale aux investissements, en passant par la philanthropie et la planification successorale. Cette entité permettra de centraliser la gestion de ses affaires familiales et de répondre à ses préoccupations financières à long terme. Un tel bureau vise également à sécuriser ses avoirs à l’échelle internationale, en offrant une plateforme pour des co-investissements dans des projets de grande envergure.

Bien que Dangote soit largement reconnu pour son succès dans l’industrie du ciment et de l’agroalimentaire à travers son groupe, il a récemment élargi ses horizons avec l’inauguration en 2024 d’une méga-raffinerie de pétrole d’une valeur de 20 milliards de dollars. Ce projet représente l’une des plus grandes raffineries en Afrique, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur de l’énergie.

La mise en place d’un « family office » à Dubaï montre également l’importance croissante de cette ville comme un centre d’affaires stratégique pour les grandes fortunes mondiales. Dangote rejoint ainsi un nombre croissant de milliardaires qui choisissent Dubaï pour gérer et diversifier leurs actifs à l’international. La structure devrait faciliter la réalisation d’opportunités de co-investissement avec d’autres grandes fortunes et institutions financières qui partagent une expertise spécifique dans des secteurs de croissance.

Cette initiative reflète l’ambition du milliardaire nigérian de s’imposer non seulement comme un acteur économique majeur en Afrique, mais aussi sur la scène mondiale. En diversifiant ses investissements à travers le monde, il renforce les bases de son empire tout en recherchant des partenariats stratégiques pour maximiser le potentiel de croissance de ses actifs. Il semble déterminé à continuer de transformer son groupe et à explorer de nouvelles opportunités d’expansion à l’international, tout en consolidant son héritage économique pour les générations futures.

Le « family office » servira également de levier pour optimiser la gestion de ses actifs et minimiser les risques liés à la volatilité des marchés locaux. En se tournant vers des investissements globaux, Dangote pourrait aussi diversifier ses risques financiers tout en augmentant ses rendements, tout cela dans une optique de préservation à long terme de son patrimoine. Son choix de Dubaï pour héberger ce family office est significatif, cette ville étant devenue un hub pour les grandes fortunes qui souhaitent bénéficier d’une fiscalité avantageuse et d’un environnement économique stable.