© Photo de l'exportateur d'armes national russe Rosoboronexport

Le lieutenant-général Wiseman Mbambo, commandant des forces aériennes sud-africaines, a exprimé son enthousiasme quant à la participation russe à l’exposition Africa Aerospace and Defence 2024. Ses déclarations aux médias russes, faites le 18 septembre lors de l’ouverture de l’événement à la base aérienne de Waterkloof près de Pretoria, soulignent l’importance accordée à la présence de la Russie dans ce salon d’armement majeur du continent africain.

Le haut gradé sud-africain a confirmé que la Russie avait satisfait à toutes les exigences requises pour participer à l’exposition. Cette annonce fait suite à une visite préalable de spécialistes militaires russes en juillet dernier, qui avaient inspecté les installations de la base de Waterkloof. Cette visite avait alimenté les spéculations sur la possible venue d’un bombardier supersonique Tu-160.

Publicité

L’un des points forts de la participation russe sera la démonstration aérienne prévue les 21 et 22 septembre. Le lieutenant-général Mbambo a révélé qu’un appareil militaire russe prendrait part à ce spectacle, sans toutefois en préciser le modèle exact. Cette performance est très attendue et devrait attirer l’attention des professionnels du secteur comme du grand public.

L’Africa Aerospace and Defence 2024 s’annonce comme un événement d’envergure, rassemblant plus de 20 pays et près de 300 entreprises du secteur de la défense. Parmi les exposants de marque figure Rosoboronexport, le principal exportateur d’armements russes. Sa présence témoigne de l’intérêt croissant de la Russie pour le marché africain de la défense.