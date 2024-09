Bénin : Cotonou accueille la Conférence mondiale de recherche sur le niébé

Photo : DR

Du 23 au 26 septembre 2024 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, se tiendra pour la première fois au Bénin la Conférence mondiale de recherche sur le niébé. En prélude à cette rencontre scientifique qui rassemble plus de 120 participants venus de divers horizons, les organisateurs ont eu une rencontre avec la presse à l’Institut International d’Agriculture Tropical (Iita) dansl’après-midi de ce mardi 17 septembre 2024.

La Conférence mondiale de recherche sur le niébé qu’accueillera le Bénin, sera organisée conjointement entre l’Institut International d’Agriculture Tropical (Iita) et l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (Irnab). Cette rencontre scientifique vise comme objectifs d’offrir l’opportunité aux chercheurs sur le niébé à travers le monde, d’interagir et de discuter des résultats de leurs activités de recherche et d’échanger des idées d’intérêt mutuel. Dans le cadre de cette conférence, un évènement grand public ouvert à tous, appelée « la journée du niébé- Aïkounzon 2024 » sera organisé.

Publicité

Le « niébé –Haricot », cette légumineuse est très cultivée et consommée en Afrique de l’Ouest, où il fournit des services environnementaux essentiels et contribue à la diversification des systèmes de production. A en croire Madodé Yann, Pr associé en Sciences et Technologies des aliments, l’organisation de la Conférence mondiale de recherche sur le niébé à Cotonou est une chance pour le Bénin. Face à la presse, le scientifique a décliné les différents aspects que prendra cette conférence. On retient de ses explications qu’en plus des échanges scientifiques, plusieurs attractions ont été prévues pour permettre au public de découvrir le niébé sous toutes ses formes.

La toute première est un concours organisé à l’endroit des chefs du Bénin. La tâche de ces derniers sera de proposer des recettes à base de niébé. Ces innovations seront présentées au public lors de la Conférence. Il s’agit de la foire aux innovations sur le niébé organisée dans un chapiteau dressé sur le parking de l’hôtel Golden Tulip. Au cours de la journée de mardi 24, le public pourra déguster ces mets à base de haricot et une exposition des stands. Tout ceci vise selon les organisateurs à sensibiliser la population sur les challenges rencontrés par les acteurs de la filière niébé au Bénin.

Des cuisines mobiles….

L’autre attraction sera l’inauguration des équipements qui ont été développés pour la transformation du niébé en ville. Ce sont des cuisines mobiles développées suite à l’actualité relative au déguerpissement des espaces publiques initialement occupés par des bonnes dames dans les zones urbaines. Selon les explications de Madodé Yann, Professeur associé en Sciences et Technologies des aliments, ces unités mobiles de transformation-vente sont le fruit d’une réflexion de plusieurs années entre des artisanes-transformatrices, des chercheurs et des fabricants d’équipements de Cotonou. Ces équipements auront le mérite d’améliorer le dispositif de production et de vente d’aliments à base de niébé, permettant aux vendeuses d’exercer dans de meilleures conditions sanitaires et hygiéniques, en respectant les contraintes réglementaires.

Rappelons que la « Journée du niébé- Aïkounzon 2024 » est une initiative commune portée par la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Uac, l’Institut de Recherche pour le Développement (Ird), le Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), le Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale et l’Iita.