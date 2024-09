Bénin : L’Ong Bornes sensibilise les consommateurs de drogue sur l’overdose

Dans la matinée de ce vendredi 13 septembre 2024 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, les personnes usagères de drogue ont été sensibilisées sur les overdoses. Cette initiative portée par l’Ong Bénin Orientation Neutre Santé (BORNES) s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation sur les overdoses. En plus de la cible que sont les personnes usagères de drogue, plusieurs institutions intervenant dans le secteur de la Santé et qui accompagnent ces personnes ont participé à cette séance. Il s’agit par exemple du Conseil national de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (Cnls-Tp) et de bien d’autres structures.

De façon générale, cette journée a eu le mérite de permettre à l’Ong Bénin Orientation Neutre Santé (BORNES) de promouvoir la sensibilisation et l’éducation sur les risques d’overdose et les stratégies de prévention auprès des consommateurs de drogue. Les personnes usagères de drogue ont donc pu être sensibilisées sur les dangers de l’overdose et les moyens de la prévenir. Elles ont par la suite été encouragées sur les discussions ouvertes sur la consommation de substances et la réduction des risques. Dans le cadre de cette journée de sensibilisation, toute l’assistance a été entretenue par le Professeur Grégoire Magloire, directeur du Centre hospitalier universitaire psychiatrique de Jacquot.

On retient de sa présentation qui a captivé l’attention de toute l’assistance qu’« une overdose encore appelée surdosage correspond à l’absorption d’une substance en quantité supérieure à la dose limite supportable par l’organisme ». Selon lui, le patient dépasse largement les doses prescrites pour obtenir l’effet escompté et crée une situation de saturation des récepteurs-cibles du cerveau. Cela peut entrainer des effets graves sur la santé, voire la mort, a-t-il fait savoir. Il a également mis un accent particulier sur les actions à mener pour sauver une personne qui se retrouve dans une telle situation et surtout les signes qui permettent de détecter une overdose.

Entre autres symptômes d’overdose, le professeur Grégoire Magloire a identifié : « une difficulté à marcher, à parler ou à rester éveiller ; des pupilles rétractées (myosis) ; une peau froide ; des étourdissements/confusions ; un ralentissement du rythme cardiaque… ». Pour lui, l’overdose est grave et mortelle. Aussi, estime-t-il nécessaire éviter les dosages élevés surtout lorsqu’on ne connaît pas un produit. Le président de l’Ong Bénin Orientation Neutre Santé (BORNES) pour sa part, s’est évertué à dresser la liste des différents objectifs que vise le projet RdR-Trac dans lequel s’inscrit l’activité de sensibilité.

Selon Rodrigue Agossou, il s’agit d’un projet financé par Expertise France et qui a trois objectifs spécifiques. Il s’agit par exemple de renforcer de la proximité avec les personnes usagères de drogue en allant vers les sites de consommation. La thématique Vih et celle de la Tuberculose sont également prises en compte dans ce projet car selon lui, les cibles sont très exposées à ces maux. L’autre objectif visé est d’amener les personnes usagères de drogue à recourir aux services de santé pour se soigner.

Enfin, il faudra renforcer le Centre Intégré des Addictions de Cotonou. Cet espace permettra d’occuper les personnes usagères de drogue selon le patron de l’Ong Bénin Orientation Neutre Santé (BORNES). Rappelons que BORNES est l’une des principales associations de lutte contre le sida au Bénin, engagée dans l’amélioration des conditions de vie des personnes usagères de drogues et la promotion de cette minorité pour l’accès aux traitements et aux soins. L’association a une couverture nationale avec des zones de forte concentration.