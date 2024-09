Bénin : Quand Zeynab Abib inspire une jeune artiste… (Vidéo)

Le titre « Ovi tché » de la chanteuse béninoise Zeynab Abib a inspiré une jeune artiste. Depuis le 15 août dernier, cette chanson a repris vie sur les réseaux sociaux par la voix de la talentueuse Marie-France Audrey Gbétie connue sur scène par MF Voice. 21 ans après la sortie de ce single par Zeynab Abib, MF Voice a voulu rendre un hommage mérité à l’auteure, cette grande voix de la musique béninoise. La chanson, en langue locale Fongbé, invite l’enfant à respecter ses géniteurs en suivant la ligne que ces derniers lui ont tracée. « Ovi tché » invite également l’enfant à ne pas oublier les sacrifices qui ont été consentis par les parents pour qu’il puisse vivre.

Un message actuel même après 21 ans

Rencontrée par votre quotidien « La Nouvelle Tribune » pour connaitre les réelles motivations sur le choix porté sur Zeynab Abib et principalement sur le titre « Ovi tché », Marie-France Audrey Gbétie confie que, ce n’est pas le fruit du hasard. Pour elle, 21 ans après sa sortie, le titre est toujours actuel parce qu’il traite d’un sujet de société. « C’est d’abord un tube qui nous parle à tous. Les enfants deviennent de plus en plus têtus. Il y a trop de choses qui se passent dans la société sur le plan éducatif », fait-elle remarquer dans un premier temps.

Zeynab a un cœur de mère

« C’est une invitation adressée aux enfants afin qu’ils prêtent une oreille attentive aux voix de leurs parents. C’était l’objectif de Zeynab dans le temps et il est toujours actuel ce message. Les réseaux sociaux, le monde actuel est tellement corrompu qu’il faut donner une réelle part à l’éducation », a poursuivi MF Voice. Sur le choix porté sur Zeynab Abib et non sur une autre artiste, elle confie que c’est une voix qu’elle a toujours apprécié à cause de son charisme, sa manière de chanter, l’énergie qu’elle dégage, sa simplicité, et surtout le cœur de mère qui transparait sur toutes ses œuvres.

Un concert en décembre

« C’est ma manière à moi d’immortaliser Zeynab et de lui rendre hommage », a-t-elle déclaré. Dans un future très immédiat, MF Voice annonce la tenue d’un concert qui aura lieu en décembre. Elle prépare également un single qui sera bientôt disponible avant un probable album qui est un projet à long terme. Pour l’heure, la nouvelle version de cette chanson de Zeynab Abib est disponible sur les plateformes digitales MF Voice (YouTube et Facebook ).