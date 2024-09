Bénin : « Toute velléité de déstabilisation, intérieure ou extérieure, sera vaincue », selon Shegun Bakary

Photo: Présidence du Bénin

Le patron de la diplomatie béninoise a pris part au débat général entrant dans le cadre de la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies ce samedi 28 septembre à New-York. Dans un contexte où le Bénin fait face aux attaques terroristes et à une affaire relative à une tentative de Coup d’Etat, Shegun Bakary Adjadi rassure les uns et les autres. Pour lui, le Bénin est résolument en marche vers le développement et rien ne pourrait l’en empêcher.

« Toute velléité de déstabilisation, intérieure ou extérieure, sera vaincue. Notre marche vers le développement est désormais irréversible », a lancé le chef de la diplomatie béninoise dans son discours à la session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il n’a pas manqué de s’attarder sur les différentes crises qui secouent le monde et notamment dans la région du Sahel. Il estime que, les conflits qui surgissent mettent à mal la cohésion mondiale et hypothèquent l’avenir de l’humanité.

Il a notamment saisi cette occasion pour dénoncer la situation dans ces différents pays. Pour lui, les tensions observées, « n’apportent que souffrances et désolation, provoquant des vagues de pauvreté qui touchent les économies les plus fragiles, et aggravent la vulnérabilité des populations ». « Bien que l’Afrique soit souvent éloignée de l’origine de ces crises, elle n’en demeure pas moins profondément affectée. La région sahélienne, en particulier, est aujourd’hui le théâtre de tensions grandissantes, exacerbées par des décisions prises sans le consentement des Africains », a ouvertement dénoncé le ministre béninois des Affaires étrangères dans son discours à la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Le Bénin dénonce fermement toute tentative de faire du Sahel un nouvel épicentre de luttes géopolitiques. Ces ingérences nourrissent le terreau du terrorisme, une abomination que nous condamnons sans réserve. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, le terrorisme est inacceptable. Aucune cause ne peut justifier la terreur, la souffrance et la destruction qu’il provoque », a-t-il poursuivi tout en réaffirmant l’attachement du Bénin à l’Unité africaine et plus particulièrement la préservation de la fraternité en Afrique de l’Ouest. Il martèle par la suite que le Bénin est prêt à jouer son rôle dans cette bataille contre le terrorisme et pour le développement.

Le ministre béninois des Affaires Etrangères a également fait un clin d’œil à la Culture que le gouvernement est en train de mettre en valeur de diverse manière. A la Tribune des Nations Unies, Olushegun Adjadi Bakari fait savoir que l’Afrique ne peut se développer son histoire et son identité profonde. « C’est dans cet esprit que le Bénin, terre mère de la culture vodun, a pris l’initiative de corriger les perceptions négatives sur cette culture. Nous voulons révéler au monde la richesse de notre civilisation. En connaissant et en respectant notre histoire, nos croyances, et notre culture, le monde pourra comprendre qui nous sommes et pourquoi l’Afrique est essentielle à l’équilibre et au développement global », a poursuivi le patron de la diplomatie béninoise.