Classement FIFA 2024 : Le Bénin logé à la 89ème place

Les Guépards du Bénin occupent la 89ème place dans le classement Fifa rendu public en ce mois de septembre. Il s’agit en réalité d’un progrès de quelques points enregistrés par l’équipe nationale du Bénin. Le dernier classement mettait les anciens Ecureuils à la 91ème place. En Afrique, le Bénin est à la 18ème place. Ce classement intervient après les matchs joués dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2024.

Face au Nigéria, le Bénin avait perdu par un score de 3-0. Mais face à la Libye, les Guépards ont décroché une victoire avec un score de 2-1. Rappelons que sur le continent, le 11 national est tout de même loin du Sénégal, de l’Égypte, de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie et du Nigeria qui dominent le classement. A l’international, l’Argentine garde le lead. La France et l’Espagne gardent respectivement la 2ème et 3ème place. Ils sont suivis dans l’ordre par l’Angleterre, le Brésil et la Belgique.