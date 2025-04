Agriculture au Maghreb : ce pays améliore ses capacités de stockage

Photo Unsplash

Fondement de toute politique agricole durable, les infrastructures de stockage céréalier jouent un rôle crucial dans l’équilibre alimentaire national. Elles permettent de préserver les récoltes contre les dégradations, de stabiliser les marchés et d’atténuer les variations saisonnières des prix. Dans la région maghrébine, où les cultures céréalières demeurent un socle économique et nutritionnel primordial, développer des capacités de conservation adéquates représente un défi stratégique. Ces installations renforcent l’autonomie alimentaire tout en offrant aux producteurs une flexibilité accrue pour la commercialisation de leurs récoltes au moment le plus favorable.

Expansion massive du réseau de stockage céréalier

L’Algérie entreprend actuellement une transformation majeure de ses infrastructures de conservation des céréales. D’après les déclarations de Youcef Cherfa, qui dirige le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le territoire national accueillera 260 nouveaux centres de stockage de proximité avant la fin juin. Cette extension considérable portera la capacité totale à 17 millions de quintaux.

Le plan de mise en service de ces structures suit une progression rapide: 65 centres deviendront fonctionnels en avril, tandis que 99 autres installations seront inaugurées en mai. Ce développement coïncide parfaitement avec le début de la campagne moisson-battage 2024-2025, qui démarrera en mai depuis les territoires du sud algérien.

Préparation technique pour maximiser le rendement des récoltes

Parallèlement à l’augmentation des espaces de stockage, les autorités algériennes mettent l’accent sur l’excellence technique du matériel agricole. Le ministre a adressé des consignes spécifiques aux responsables des Coopératives de Céréales et Légumes Secs (CCLS) et de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) concernant l’entretien rigoureux des moissonneuses-batteuses.

Cette priorité accordée à la maintenance vise à garantir des récoltes de qualité supérieure. M. Cherfa a insisté sur la nécessité d’une approche anticipative et locale pour garantir l’efficacité de la prochaine saison céréalière. Les récentes améliorations apportées à la flotte de transport des céréales complètent cette stratégie globale de modernisation du secteur céréalier algérien.