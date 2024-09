Comores: le président Assoumani attaqué à l’arme blanche

Crédits : Reuters

Une attaque inattendue lors de funérailles

Le vendredi 13 septembre 2024, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a été victime d’une agression à l’arme blanche lors de sa participation à des funérailles dans la ville de Salimani. L’incident, survenu peu après son retour d’un voyage officiel en Chine, a pris de court l’entourage présidentiel et les forces de sécurité. L’agresseur, identifié comme étant un militaire, a réussi à s’approcher suffisamment près du chef de l’État pour lui infliger une blessure au visage avant d’être maîtrisé et arrêté. Cette attaque audacieuse, perpétrée en public, soulève des questions sur l’efficacité des mesures de protection entourant le président comorien.

Malgré la tentative des autorités de minimiser la gravité de l’incident, soulignant que les blessures d’Assoumani étaient « sans gravité », l’événement a déclenché une onde de choc dans le paysage politique du pays. Le président a été rapidement pris en charge et transporté au centre de santé militaire pour y recevoir des soins, tandis que les circonstances exactes de l’agression restent à élucider. L’absence de communication officielle détaillée sur l’état de santé du président alimente les spéculations et l’inquiétude au sein de la population comorienne.

Publicité

Réactions et implications politiques

L’agression du président Assoumani a immédiatement catalysé les tensions latentes qui traversent la société comorienne. L’opposition, longtemps critique envers les méthodes de gouvernance d’Assoumani, pourrait interpréter cette attaque comme un signe de la vulnérabilité du régime. Cependant, il est également envisageable que cet incident soit utilisé par le pouvoir en place pour justifier un renforcement des mesures sécuritaires et une répression accrue des voix dissidentes.

La tentative d’assassinat intervient à un moment charnière pour les Comores. Le pays, qui cherche à consolider sa position sur la scène internationale, notamment à travers des partenariats économiques avec des puissances comme la Chine, se trouve confronté à des défis internes majeurs. La stabilité politique, longtemps présentée comme l’atout principal du régime d’Assoumani, semble aujourd’hui ébranlée. Les jours et semaines à venir seront déterminants pour évaluer l’impact réel de cet événement sur l’équilibre du pouvoir aux Comores et sur la capacité du président à maintenir son autorité.

Un parcours politique mouvementé

Pour comprendre pleinement les implications de cette attaque, il est essentiel de rappeler le parcours d’Azali Assoumani. Ancien officier militaire ayant accédé au pouvoir par un coup d’État en 1999, il occupe la présidence de l’Union des Comores depuis 2016. Au fil des années, Assoumani a consolidé son emprise sur le pays à travers plusieurs mandats présidentiels, non sans controverse. Sa gouvernance a été marquée par des réformes constitutionnelles contestées et une répression accrue de l’opposition, suscitant de vives critiques tant au niveau national qu’international.

Malgré les accusations de dérive autoritaire, Assoumani a réussi à se maintenir à la tête de l’État, jouant habilement des divisions au sein de l’opposition et bénéficiant du soutien de certains alliés étrangers. Son leadership a été caractérisé par des promesses de développement économique et de stabilité politique, contrastant avec les défis persistants auxquels font face les Comores, notamment la pauvreté endémique et les tensions séparatistes. L’attaque dont il a été victime pourrait être perçue comme le point culminant des frustrations accumulées au fil des ans par une partie de la population comorienne, insatisfaite des promesses non tenues et des méthodes de gouvernance du président.