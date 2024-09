Conseil de sécurité de l’ONU : les USA soutiennent l’Afrique pour les sièges permanents

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, principal organe responsable de la paix et de la sécurité internationale, fait face à une pression croissante pour réformer sa structure et mieux refléter les dynamiques géopolitiques contemporaines. Malgré ses 54 membres au sein de l’ONU et sa population de 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique ne dispose que de deux sièges non permanents, une situation jugée inadéquate face à l’importance des enjeux africains souvent abordés par l’institution.

Ces dernières années, plusieurs acteurs ont plaidé pour un rééquilibrage du Conseil. Le continent africain, qui fait l’objet d’une large part des débats et résolutions du Conseil, réclame une représentation plus équitable. Les États-Unis, par l’intermédiaire de leur ambassadrice auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ont récemment réaffirmé leur soutien à l’attribution de deux sièges permanents à l’Afrique au sein du Conseil. Cette annonce, faite le 12 septembre 2024 lors d’un événement organisé par le think tank américain Council on Foreign Relations, marque une étape importante dans les discussions sur la réforme du Conseil de sécurité.

L’Afrique, bien que souvent au cœur des débats des Nations Unies, ne dispose que de sièges non permanents avec un mandat limité à deux ans. Cela limite sa capacité à influencer les décisions stratégiques à long terme. Le soutien américain à une meilleure représentation africaine n’est pas une nouveauté, mais l’annonce récente de Mme Thomas-Greenfield montre un engagement plus fort à concrétiser cette vision.

En plus de soutenir une réforme pour l’Afrique, les États-Unis appellent également à une meilleure représentation des petits États insulaires en développement, qui, tout comme l’Afrique, sont souvent absents des grandes décisions internationales, malgré leurs vulnérabilités accrues face aux changements climatiques et aux crises économiques mondiales.

Ce soutien américain pour une réforme est également un volet essentiel de l’héritage que le président Joe Biden souhaite laisser dans la sphère internationale. Alors que son administration a déjà montré un intérêt à soutenir l’Inde, le Japon et l’Allemagne pour obtenir des sièges permanents, Washington souhaite également veiller à ce que seuls les cinq membres actuels du Conseil (États-Unis, Russie, Chine, France, et Royaume-Uni) conservent le droit de veto, garantissant ainsi un équilibre des pouvoirs.

L’Afrique, qui fait face à des défis liés à la paix, la sécurité et le développement, est régulièrement sous les projecteurs du Conseil de sécurité. Des conflits au Sahel, en passant par la Corne de l’Afrique, jusqu’aux enjeux de la gouvernance en Afrique centrale, les questions africaines occupent une part significative de l’agenda du Conseil. Cependant, l’absence d’un siège permanent pour l’Afrique crée une frustration croissante parmi les nations africaines qui estiment ne pas être suffisamment impliquées dans les décisions impactant directement leur continent.

Outre la dimension géopolitique, il y a aussi une volonté d’assurer une justice historique. Le continent africain, marqué par la colonisation et des siècles d’exploitation, souhaite voir sa voix compter davantage dans les débats internationaux. L’octroi de sièges permanents avec des droits égaux à ceux des autres grandes puissances mondiales serait perçu comme une reconnaissance de l’importance du continent dans l’arène mondiale.

La réforme du Conseil de sécurité reste néanmoins un processus complexe. En dépit de l’appui de pays comme les États-Unis, l’Inde, ou encore l’Allemagne, il existe des résistances, notamment de la part de certaines grandes puissances qui pourraient percevoir ce changement comme une menace pour leur influence historique. Par ailleurs, la question du droit de veto demeure sensible. Les États-Unis ont clairement exprimé leur opposition à l’octroi de ce privilège à de nouveaux membres permanents.