Décès de Tito, frère de Michael Jackson

Tito et son frère Michael Jackson. Photo : DR

Le monde de la musique perd une figure emblématique avec la disparition de Tito Jackson, survenue le 15 septembre dernier. Membre fondateur des Jackson Five et frère aîné de Michael Jackson, Tito s’est éteint à l’âge de 70 ans, laissant derrière lui un héritage musical inestimable.

Toriano Adaryll Jackson, de son vrai nom, a marqué l’histoire de la musique pop en tant que troisième membre de la fratrie Jackson. Aux côtés de ses frères Jackie, Jermaine, Marlon et Michael, il a contribué à forger le son unique des Jackson Five, groupe qui a propulsé la carrière du roi de la pop et conquis les charts dans les années 70.

Publicité

Le quintette familial, sous la houlette de leur père guitariste Joe Jackson, a enchaîné les tubes, parmi lesquels « ABC », « I’ll Be There » et « I Want You Back ». Ces succès ont catapulté les Jackson Five au rang de phénomène musical, les amenant à s’installer en Californie pour poursuivre leur ascension.

Bien que moins médiatisé que certains de ses frères, Tito a joué un rôle crucial dans la dynamique du groupe. Sa discrétion n’a jamais entamé son talent ni son implication dans l’aventure musicale familiale.

L’annonce de son décès, communiquée par ses trois fils, intervient alors que l’artiste avait encore des projets en cours. Des représentations étaient prévues dans les semaines à venir, notamment au Hard Rock Café d’Atlantic City le 25 octobre et à Cincinnati le 1er novembre.

La disparition de Tito Jackson marque la fin d’une époque pour la famille Jackson. Il laisse dans le deuil ses frères Jermaine, Randy, Marlon et Jackie, ses sœurs Janet, Rebbie et La Toya, ainsi que leur mère, Katherine. Cette perte rappelle l’importance des Jackson dans l’histoire de la musique populaire et l’héritage durable qu’ils ont créé ensemble.