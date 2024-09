Deux policiers meurent dans une attaque à Karimama au Bénin

Photo DR

Les groupes armés non identifiés ont fait parler d’eux à nouveau dans la partie septentrionale du Bénin. A la veille de la rentrée des classes, alors que les attentions des parents étaient mobilisées du côté de l’école, une ambuscade tendue par les terroristes a coûté la vie à deux policiers béninois.

C’est dans l’arrondissement de Kompa, commune de Karimama dans le département de l’Alibori au Bénin ce dimanche 15 septembre. Les deux policiers décédés faisaient une patrouille dans la zone pour prendre connaissance des difficultés des populations.

Les deux policiers tués étaient en patrouille visite dans la zone. Cette mission consiste pour les Forces de défense et de sécurité de s’enquérir des difficultés sécuritaires des populations riveraines. Ce jour-là, ils se rendaient dans un marché local situé dans le village de Kompati. Leurs bourreaux, les individus armés non identifiés étaient quant à eux cachés dans les arbustes selon des informations parvenues à notre rédaction. Ils ont du coup ouvert le feu sur les hommes en uniforme qui sont tombés sous leurs balles.

Karimama et toute la région frontalière avec le Burkina Faso, dans le Nord, reste l’épicentre des attaques au Bénin. Plusieurs villages, arrondissements et communes sont touchés avec des pertes en vies humaines et des populations déplacées. Malgré cette situation, l’armée béninoise tient le pari de garantir la sécurité aux paisibles populations.