Egypte : pourquoi une pétition réclame le buste de Néfertiti

La restitution des trésors culturels, un défi mondial

L’histoire de l’art et de l’archéologie est marquée par des siècles de pillages et d’appropriations contestées. En Afrique, de nombreux pays luttent pour récupérer leur patrimoine dispersé à travers le monde. Le Bénin a récemment fait figure de pionnier en obtenant de la France la restitution de 26 œuvres d’art pillées au XIXe siècle. Cette décision historique a ravivé le débat sur la propriété des biens culturels et encouragé d’autres nations à intensifier leurs efforts. L’Egypte, riche d’un patrimoine millénaire convoité, se trouve au cœur de cette quête de justice historique. Le pays mène depuis des années une campagne active pour rapatrier ses antiquités, dispersées dans les musées et les collections privées du monde entier.

Le buste de Néfertiti, symbole d’une controverse persistante

Dans ce contexte, une nouvelle pétition lancée par l’éminent archéologue Zahi Hawass a relancé le débat sur l’un des joyaux les plus célèbres de l’art égyptien ancien : le buste de Néfertiti. Cette œuvre d’une beauté saisissante, vieille de 3 400 ans, trône actuellement au Neues Museum de Berlin, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Découvert en 1912 par une équipe allemande à Tell el-Amarna, l’ancienne capitale du pharaon Akhenaton, le buste a quitté l’Egypte dans des circonstances que Hawass qualifie d’illégales.

La pétition, qui a déjà recueilli près de 2 000 signatures, s’appuie sur l’argument que ce chef-d’œuvre inestimable appartient au patrimoine égyptien et devrait être exposé dans son pays d’origine. Hawass reconnaît les efforts de l’Allemagne pour préserver et mettre en valeur le buste, mais estime que le temps est venu pour Néfertiti de rentrer chez elle.

Une quête de restitution aux multiples facettes

La demande de rapatriement du buste de Néfertiti n’est qu’un exemple parmi d’autres des efforts déployés par l’Egypte pour récupérer son patrimoine dispersé. En 2021, les autorités égyptiennes ont réussi à rapatrier plus de 5 000 objets volés à travers le monde. Cette quête de restitution prend parfois des tournures inattendues, comme en témoigne le retour en janvier 2023 d’un sarcophage en bois vieux de 2 000 ans, restitué par un musée de Houston après que les autorités américaines ont reconnu son origine illicite.

La campagne pour le retour du buste de Néfertiti rappelle une initiative similaire menée en 2022 pour le zodiaque de Dendera, actuellement exposé au Louvre. Malgré plus de 2,2 millions de signatures, cette pétition n’a pas abouti, illustrant la complexité des enjeux diplomatiques et culturels liés à la restitution d’œuvres d’art.

Le débat sur la restitution des biens culturels soulève des questions fondamentales sur l’identité, l’histoire et la propriété du patrimoine mondial. Alors que certains pays, comme la France avec le Bénin, ont fait des pas en avant, d’autres cas, comme celui du buste de Néfertiti, restent en suspens. Cette controverse met en lumière la nécessité d’un dialogue international approfondi sur la gestion et la préservation du patrimoine culturel, tout en respectant les sensibilités historiques et nationales.