Maghreb : un pays veut mieux se connecter au Qatar par la mer

L’Algérie entend renforcer ses liens commerciaux et logistiques avec le monde arabe en lançant un projet d’envergure visant à établir une ligne maritime reliant Alger au Qatar. Selon les informations relayées par Algerie360, cette initiative ambitieuse, actuellement à l’étude, dessinerait une route commerciale stratégique entre l’Afrique du Nord et le Golfe, en passant par des ports clés de la Méditerranée et de la mer Rouge.

Le projet prévoit une interconnexion entre les ports algériens et plusieurs escales arabes majeures que sont Tunis, Tripoli, Alexandrie, Djeddah, et potentiellement Mascate, dans une phase ultérieure. Cette ligne maritime reflète la volonté de bâtir une passerelle économique Sud-Sud, en facilitant le commerce, la circulation des marchandises et les échanges portuaires entre pays arabes.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de l’Algérie visant à diversifier ses partenaires commerciaux, réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés européens, et renforcer sa présence dans les échanges intra-arabes. Elle coïncide également avec les ambitions du pays de se positionner comme une plateforme logistique régionale, tirant parti de sa façade méditerranéenne et de ses infrastructures portuaires modernisées, comme le port de Djen Djen ou celui de Skikda.

Au-delà des intérêts bilatéraux, cette future route maritime s’inscrit dans une dynamique de stimuler une coopération Sud-Sud fondée sur des complémentarités régionales. Le Qatar, fort de sa puissance logistique, énergétique et financière, voit en cette ligne un moyen d’élargir ses corridors commerciaux. De son côté, l’Algérie y trouve une opportunité de mieux valoriser ses exportations, d’attirer des investissements et d’intégrer des chaînes d’approvisionnement régionales.