Affaire « Tentative de coup d’Etat » et fin de règne de Talon : le début du commencement

Cette fois-ci, nous y sommes. On connaît son début mais on ne sait pas à quoi ressemblerait sa fin. Olivier Boko et Oswald Homeky viennent d’en faire les frais. Et lorsqu’on rembobine le film des huit années de gouvernance du Président Talon, personne ne devrait être surpris de ce qui leur arrive. Tout ceci est le commencement d’une période d’incertitude pour le peuple béninois.

Coup d’Etat au Bénin étouffé dans l’œuf. La mise en œuvre de cette lugubre affaire devrait se dérouler ce jour vendredi 27 septembre 2024. C’est le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Mario Metonou qui a révélé les contours assez flous de cette présumée conspiration. Il a parlé de tentative de coup d’État. Olivier Boko aurait tenté de corrompre le Commandant de la Garde républicaine Dieudonné Tévoédjrè, à coup d’un milliard et demi de FCFA. L’ancien Ministre des sports Oswald Homeky arrêté en même temps que lui dans la nuit du lundi à mardi 24 septembre 2024, aurait été chargé de jouer le rôle d’intermédiaire. Des photos, des sacs de billets empilés dans un véhicule qui devrait servir de transport de ce pactole ont eté montrées aux journalistes. Sauf que le Procureur spécial Métonou n’a pas dévoilé le contenu réel de ces fameux sacs pour convaincre les journalistes et l’opinion publique qu’il s’agit bel et bien de billets de banque craquants et trébuchants. Il n’a pas non plus dévoilé l’identité de celui qui a éventré ce projet de coup d’État. Étrangement, les événements entourant cette conspiration supposée ou réelle ressemble à si méprendre à ceux d’une autre affaire qui remonte au début du premier mandat du Président Patrice Talon : celle des 18 kilogrammes de cocaïne retrouvés dans un conteneur appartenant à un certain Sébastien Ajavon, l’ex-roi de la volaille au Bénin. Là aussi, la justice n’avait pas manqué de montrer des images de ce fameux colis suspect. Elle n’avait pas également révélé son contenu réel. La suite, tout le monde la connaît. Ceci dit, à l’heure actuelle malgré les allégations du Procureur spécial, les présumés conspirateurs bénéficient de la présomption d’innocence et leur sort ne sera connu qu’à l’issue d’un éventuel procès que l’on espère transparent et équitable. Quoiqu’il en soit, cette nouvelle affaire nous fait entrer sur les chapeaux de roues, dans cette fameuse fin de règne du régime de la Rupture que certains annonçaient cruelle et impitoyable.

En effet, tous les ingrédients de cette irrésistible et implacable lutte pour le contrôle du pouvoir sont désormais réunis. Il ne faut pas perdre de vue que les présumés comploteurs font partie du sérail du régime en place et sont très proches du Président Patrice Talon. Olivier Boko est un homme d’affaires béninois qui avait pignon sur rue à la Présidence de la République. Certains le qualifient même de vice-Président de la République. C’est l’ami intime, celui qui est l’oreille du chef de l’État. Le second, Oswald Homeky quant à lui, est le chouchou du même Président Talon. Il a été un ouvrier de la première heure de son élection en 2016. Mais, il est tombé en disgrâce lorsqu’il a ouvertement appelé à la candidature d’Olivier Boko pour l’élection présidentielle de 2026. Pour ce faire, il a dû démissionner de son poste de Ministre des sports. Dans les coulisses, Olivier Boko préparait depuis longtemps sa candidature à la prochaine élection présidentielle bénéficiant du soutien d’une cohorte de députés, maires, conseillers locaux, hauts fonctionnaires, jeunes prêts à tout pour le hisser au sommet. Toutes ces personnes travaillaient en secret, quitte à transgresser la discipline du groupe imposée par Patrice Talon et ont pris faits et causes pour celui qu’ils pensent être le prochain cheval gagnant. C’est donc ces deux personnalités qui sont aujourd’hui sur la sellette. Soupçonnées de fomenter un coup d’État contre celui qui est pour le premier un « compagnon d’infortune » et pour le second, un père politique. En somme, au regard des éléments révélés par la justice, les meilleurs hommes de Patrice Talon se seraient mis ensemble pour lui planter un couteau dans le dos. Dans le genre intrigue « qui a trahi qui », on ne fait pas mieux.

Des jours inquiétants

Supposée ou réelle, cette présumée conspiration nous amène à une fin de règne qui risque d’être catastrophique, calamiteuse comme le prédisaient certains observateurs de la vie politique béninoise. Même si l’on prend en compte l’avis de ceux qui pensent qu’il s’agit d’un coup monté par Olivier Boko et Patrice Talon lui-même pour permettre à son ami de lui succéder en 2026, le casting n’augure rien de bon. Cette affaire-là risque d’ébranler tout le pays pendant les prochains mois. Car, ce qui se joue ici, c’est l’avenir du Président Talon lui-même. En effet, il semble que celui qui dirige son pays d’une main de fer cachée dans un gant de velours n’est pas encore prêt à lâcher l’affaire. Il n’échappe à personne que le Président Talon aime tout régenter, tout contrôler. Ses opposants en savent quelque chose. Aujourd’hui, c’est le tour de ses propres amis d’en faire les frais. C’est d’ailleurs, son intransigeance et sa volonté à tout contrôler qui font que personne, aussi bien de l’opposition que de son propre camp, n’ose lever le petit doigt pour prétendre candidater au scrutin présidentiel de 2026. Aujourd’hui, l’arrestation d’Olivier Boko et de son alter ego Oswald Homeky constitue un tournant pour l’organisation apaisée, transparente et équitable de cette élection présidentielle. Boko et Homéky sont peut-être les premiers d’une longue liste des hommes du camp présidentiel. Plusieurs autres soutiens sont certainement sur la liste d’attente. Ce sont peut-être des prisonniers ambulants qui s’ignorent. Et si le Président Talon s’en prend à ces deux deux-là à tort ou à raison, qui échappera à sa colère ? Qu’est-ce que le pouvoir en place nous réserve encore ? A qui le tour ? Aujourd’hui, tous deux, risquent la case prison, non pas pour avoir été comptables de la gestion du pays depuis l’avènement au pouvoir du Président Talon. Mais plutôt pour un présumé coup d’État dont les contours sont encore flous. Le cas échéant, ils devront affronter les regards de Reckya Madougou, Joël Aivo et consorts qu’ils n’ont pas aidé à sortir des geôles du Pouvoir de la Rupture.