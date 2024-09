Maghreb: un aéroport international bientôt implanté dans cette région

Photo d'illustration

La wilaya(division territoriale de l’Algérie ndlr) de Beni Abbes s’apprête à accueillir un aéroport international, marquant une étape cruciale dans le développement du sud-ouest algérien. Ce projet d’envergure, récemment annoncé par Abdelmadjid Salmi, directeur des transports de la région, promet de redessiner le paysage économique et touristique local.

L’initiative a reçu un soutien gouvernemental significatif, le Premier ministre Nadir Larbaoui ayant approuvé l’allocation de fonds pour les études techniques dans le budget 2024. Cette décision témoigne de l’importance stratégique accordée à l’infrastructure aéroportuaire dans le développement régional.

Le choix du site pour cette future plateforme aérienne s’est porté sur Zghamra, une zone de 3 430 hectares à proximité de la route nationale 6A. Cette localisation permettra de maximiser l’accessibilité de l’aéroport tout en facilitant les connexions avec les réseaux de transport existants.

La société de gestion des aéroports d’Oran a été mandatée pour superviser les études techniques, garantissant ainsi l’expertise nécessaire à la réalisation d’un projet de cette ampleur. Les premières démarches pour le lancement des travaux ont déjà été initiées, soulignant la volonté des autorités de concrétiser rapidement ce projet.

Au-delà de l’amélioration des liaisons aériennes, cet aéroport international est perçu comme un levier de désenclavement pour Beni Abbes. Il devrait faciliter la mobilité des personnes et des marchandises, ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce et les échanges dans la région.

Le secteur touristique figure parmi les principaux bénéficiaires potentiels de cette infrastructure. En attirant davantage de visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, l’aéroport pourrait contribuer à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de Beni Abbes, stimulant ainsi l’économie locale.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans une vision plus large de développement régional, visant à renforcer l’attractivité et la compétitivité de Beni Abbes. L’aéroport international est appelé à jouer un rôle catalyseur dans la transformation économique de la wilaya, offrant de nouvelles opportunités d’emploi et d’investissement.