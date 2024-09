France : la dette a bondi de façon exponentielle en 7 ans

L’Insee vient de publier ses derniers chiffres, révélant une situation alarmante pour les finances publiques françaises. À la fin du deuxième trimestre, la dette publique a atteint le montant colossal de 3228,4 milliards d’euros, soit 112% du PIB national. Ce niveau d’endettement, le plus élevé depuis le troisième trimestre 2022, soulève de sérieuses inquiétudes quant à la santé économique du pays.

L’augmentation vertigineuse de la dette se poursuit à un rythme effréné. Sur les trois derniers mois, elle a bondi de près de 69 milliards d’euros, tandis que sur le premier semestre, la hausse atteint 127 milliards. Cette progression est principalement due à l’État, dont la dette a augmenté de 70 milliards d’euros au deuxième trimestre, ainsi qu’aux administrations de sécurité sociale, qui ont vu leur endettement croître de 4 milliards.

Un regard sur le long terme révèle l’ampleur du problème. En seulement sept ans, la dette française s’est alourdie de plus de 935 milliards d’euros. Cette tendance s’est particulièrement accélérée depuis la crise du Covid-19, avec une augmentation de 560 milliards entre fin 2019 et fin 2022, en grande partie due aux mesures de soutien économique mises en place pendant la pandémie.

La position de la France au sein de l’Union européenne est préoccupante. Avec un ratio dette/PIB de 110,8% au premier trimestre 2024, l’Hexagone se classe au troisième rang des pays les plus endettés de l’UE, derrière la Grèce et l’Italie. Ce chiffre dépasse largement la moyenne de la zone euro, qui s’établit à 88,7%.

Les conséquences de cette situation sont multiples. La remontée des taux d’intérêt augmente le coût du service de la dette, réduisant ainsi la marge de manœuvre du gouvernement pour financer ses politiques et les investissements futurs. De plus, l’incertitude politique actuelle pèse sur la confiance des marchés, conduisant la France à emprunter à des taux plus élevés que certains de ses voisins européens, y compris des pays comme l’Espagne, le Portugal et même la Grèce.