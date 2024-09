France : les étrangers bientôt écartés face aux nationaux ?

Jordan Bardella et Marine Le Pen (AP)

La montée des mouvements d’extrême droite en Occident a marqué ces dernières années le paysage politique de nombreux pays. De l’Italie aux États-Unis, en passant par l’Allemagne et la France, les discours nationalistes et anti-immigration ont gagné en popularité, portés par des figures charismatiques et des partis aux programmes souvent controversés. Ce phénomène, alimenté par les crises économiques successives, les inquiétudes sécuritaires et l’essor des réseaux sociaux, a profondément modifié les débats publics. En France, le Rassemblement National (RN), héritier du Front National, incarne cette tendance avec un succès électoral croissant, propulsant ses idées au cœur des discussions nationales.

La « préférence nationale », pilier historique du RN

Depuis sa création, le parti d’extrême droite français a fait de la « préférence nationale » l’un de ses chevaux de bataille. Cette idée, simple en apparence mais lourde de conséquences, vise à favoriser les citoyens français dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique du pays. Dans le domaine de l’emploi, elle se traduit par une volonté affichée de réserver prioritairement les postes aux nationaux, une proposition qui soulève de nombreuses questions éthiques et pratiques.

Le RN a récemment précisé sa vision de cette mesure dans un document programmatique destiné aux entreprises. Le parti y détaille comment il envisage d’appliquer la « priorité nationale » dans le secteur privé. L’idée maîtresse est d’obliger les employeurs à considérer la nationalité comme un critère de sélection à part entière lors des recrutements. Cette approche, qui s’inspire des règles déjà en vigueur dans certains pans de la fonction publique, représenterait un changement radical dans les pratiques d’embauche du secteur privé.

Une mesure aux contours flous et aux implications profondes

La mise en œuvre concrète de cette politique soulève de nombreuses interrogations. Comment définir des « compétences égales » entre candidats ? Quelle marge de manœuvre laisser aux employeurs dans leurs choix ? Le RN évoque la possibilité pour les candidats français s’estimant lésés de faire valoir un « droit opposable », obligeant les entreprises à justifier leurs décisions d’embauche. Cette approche pourrait transformer chaque recrutement en un potentiel contentieux, alourdissant considérablement les procédures et créant un climat de méfiance.

Par ailleurs, le parti prévoit des exceptions pour les « étrangers présentant des compétences rares et nécessaires à la prospérité de l’économie française« . Cette nuance, si elle vise à préserver l’attractivité économique du pays, introduit une hiérarchisation problématique entre les travailleurs étrangers, basée sur des critères qui restent à définir.

Les défis d’une économie mondialisée face au repli national

L’idée de « préférence nationale » dans l’emploi se heurte à la réalité d’une économie globalisée, où la mobilité des travailleurs et l’échange des compétences sont devenus la norme. De nombreux secteurs, de la tech à l’hôtellerie-restauration, dépendent fortement de la main-d’œuvre étrangère pour fonctionner. Imposer des restrictions drastiques sur l’embauche d’étrangers pourrait avoir des conséquences néfastes sur la compétitivité des entreprises françaises et l’attractivité du pays pour les investisseurs internationaux.

De plus, cette mesure pose la question de la réciprocité. Comment les autres pays réagiraient-ils face à une telle politique ? Les Français travaillant à l’étranger pourraient-ils subir des mesures de rétorsion ? Ces questions illustrent la complexité de mettre en œuvre une politique isolationniste dans un monde interconnecté.

La proposition du RN, si elle venait à être appliquée, marquerait un tournant majeur dans la politique d’emploi française. Au-delà des défis légaux et pratiques qu’elle soulève, elle interroge sur les valeurs fondamentales de la société : égalité des chances, non-discrimination, ouverture au monde.

Le débat qu’elle suscite reflète les tensions qui traversent de nombreuses démocraties occidentales, tiraillées entre la tentation du repli et les impératifs d’une économie mondialisée.