Cotonou affine son projet de gare routière et de parking urbain

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

La Ville de Cotonou amorce un tournant dans sa politique d’aménagement avec la présentation de l’avant-projet de sa future gare routière intégrée, accompagnée d’un vaste parking moderne. L’annonce a été faite le 13 mai 2025 lors d’une séance de travail à l’Hôtel de Ville, en présence des élus locaux, des chefs d’arrondissement, des techniciens municipaux et des partenaires du projet.

Portée par la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SIMAU), l’initiative s’inscrit dans le cadre du troisième Plan de Développement Communal (PDC3). Elle vise à structurer durablement le système de transport urbain de Cotonou. L’infrastructure sera implantée sur un terrain de 12 hectares à Houéyiho. Elle comprendra un terminal pour bus, taxis et transports urbains, un parking à grande capacité ainsi qu’un espace public dédié aux piétons. L’objectif est de fluidifier les déplacements, réduire les embouteillages et créer un cadre adapté aux besoins de la population.

Le projet intègre également des aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite. À terme, il devrait contribuer à désengorger les axes majeurs de la ville et améliorer la qualité des services de transport. Raymond Aboki, directeur du développement à la SIMAU, souligne que cette infrastructure s’inscrit dans une logique de ville durable à l’échelle du Grand Nokoué. La rencontre a permis de partager les premières orientations techniques, le calendrier de mise en œuvre et les effets attendus sur le tissu urbain local.

À travers ce projet, la municipalité, conduite par le maire Luc Sètondji Atrokpo, affirme sa volonté d’anticiper les enjeux de croissance démographique et de modernisation urbaine. La future gare s’annonce comme un levier stratégique dans la transformation de Cotonou.