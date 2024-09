France: un célèbre politicien condamné pour détournement

Alors que la France vient de nommer un nouveau Premier ministre, en la personne de Michel Barnier (du clan LR – Les Républicains), voilà qu’un ancien élu du Parti socialiste vient d’être condamné par la justice, pour détournement de fonds publics. Celui-ci a décidé de faire appel.

Ce député, c’est Jean-Christophe Cambadélis. Ancien premier secrétaire du pari socialiste (PS) et ancien député de Paris, ce dernier était jugé ce jour par la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il était alors soupçonné d’avoir détourné des fonds publics, sur la période s’étalant de 2015 à 2017. Il aurait utilisé 136.000 euros de ses frais de mandat, à des fins personnelles.

Jean-Christophe Cambadélis, condamné

Parmi ces dépenses privées, on retrouve des loyers, mais aussi des cotisations payées au Parti socialiste ainsi que certains déplacements. C’est la Haute Autorité sur la transparence pour la vie publique qui avait alors alerté, estimant que les dépenses réalisées n’avaient que peu de rapport avec le ou les mandats pour lesquels exerçait monsieur Cambadelis alors qu’il était encore en poste.

Ce dernier a été reconnu coupable et donc a été condamné à purger une peine de huit mois de prison (avec sursis). Il a également reçu une peine d’inéligibilité de cinq ans (bien qu’il ne se présente plus depuis 2017 et sa défaite aux présidentielles puis aux législatives) au total ainsi qu’une amende de 60.000 euros. Un appel a été annoncé, l’avocat de l’ancien élu ayant fustigé un procès non équitable.

Troisième condamnation pour l’ancien du PS

Ce n’est pas la première fois que Jean-Christophe Cambadélis est reconnu coupable dans le cas d’une affaire judiciaire. En 2000, il a été condamné pour ses soupçons d’emplois fictifs. Plus tard, en 2006, il a été condamné dans le cadre d’une affaire de recel d’abus de confiance. Il s’agit donc se sa troisième condamnation par la justice française, bien que l’appel demandé suppose qu’il soit toujours considéré comme étant innocent.