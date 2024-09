Hydrogène vert en Afrique : l’UE subventionne ce pays

Photo DR

L’Afrique du Sud se donne les moyens pour devenir un leader continental dans le domaine de l’hydrogène vert, une ambition renforcée par le soutien de ses partenaires financiers internationaux. Récemment, l’Union européenne a annoncé une subvention de 35 millions de dollars pour stimuler la croissance de cette nouvelle industrie, tout en facilitant les investissements dans les infrastructures liées à l’énergie propre. Ce financement vise particulièrement les infrastructures de Transnet, notamment le réseau ferroviaire, les ports et les pipelines, qui seront essentiels pour la production, le transport et le stockage de l’hydrogène vert.

Ce soutien de l’Union européenne s’inscrit dans un partenariat plus large pour la transition énergétique de l’Afrique du Sud. Le pays, en proie à des difficultés énergétiques et dépendant encore fortement du charbon, est à la croisée des chemins pour diversifier ses sources d’énergie. L’hydrogène vert apparaît ainsi comme une solution clé, tant pour répondre aux besoins internes en énergie propre que pour s’imposer sur le marché mondial en tant que producteur d’énergie décarbonée.

Lors de l’annonce, Kadri Simson, la commissaire européenne à l’énergie, a souligné l’importance de l’hydrogène vert dans la transition vers des économies plus durables. En soutenant des projets comme celui de l’Afrique du Sud, l’Union européenne cherche à aider le pays à maximiser son potentiel écologique tout en promouvant une transition « juste et équitable« . Cette démarche vise à ce que le processus de transformation énergétique ne laisse pas certaines populations ou secteurs en marge.

L’Afrique du Sud, avec ses vastes ressources renouvelables comme le vent et le soleil, est parfaitement positionnée pour devenir un acteur clé de la production d’hydrogène vert. Les projets en cours pourraient transformer le pays en un fournisseur d’énergie propre non seulement pour ses besoins domestiques, mais également pour l’exportation, notamment vers l’Europe. L’Union européenne, qui vise elle-même la neutralité carbone d’ici 2050, voit dans le développement de l’hydrogène vert un partenariat stratégique avec l’Afrique du Sud, facilitant ainsi des flux commerciaux de cette énergie propre.

Les retombées économiques pour l’Afrique du Sud sont également significatives. Le développement de l’industrie de l’hydrogène vert pourrait générer des milliers d’emplois, en particulier dans des secteurs tels que l’ingénierie, la construction et les nouvelles technologies. De plus, en réduisant la dépendance du pays au charbon, cela pourrait améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre, répondant ainsi aux défis environnementaux croissants.